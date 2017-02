Parādnieku datu bāzei pievieno arī Latvenergo klientus

AS Kredītinformācijas birojs (KIB) noslēdzis sadarbības līgumu par datu apmaiņu ar AS Latvenergo un jau drīzumā vienotajā fizisko un juridisko personu kredītvēsturu datu bāzē tiks iekļauta informācija arī par AS Latvenergo parādniekiem....