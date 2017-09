FOTO: Latvijas paviljons pirmo reizi EXPO iegūst augsta līmeņa atzinību

Tikko noslēgusies starptautiskā izstāde Astanā EXPO 2017, kur Latvija mazo paviljonu konkurencē saņēma godpilno The Bureau International des Expositions (BIE) (Starptautiskais izstāžu birojs) bronzas godalgu par paviljona dizainu. Šī ir pirmā reize EXPO dalības vēsturē, kad Latvijas paviljons saņem augsta līmeņa atzinību un novērtējumu, informē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Sabiedrisko attiecību konsultante Rūta Grikmane.

Fotoattēlus skatīt raksta galerijā!

«Neskatoties uz to, ka Latvija ir viena no retajām valstīm, kas vēl nav BIE biedrs, šis ir augstākais sasniegums Latvijas EXPO dalības vēsturē, tostarp iegūtā balva pēdējās izstādes dienās vēl vairāk palielināja citu valstu interesi par mums. Šī gada sniegums un panākumi apliecina, ka protam sarīkot valsts pārstāvniecību augstā līmenī - Latvijas vārds izskan pozitīvi vienā no lielākajiem šī gada starptautiskajiem forumiem,» saka Latvijas paviljona direktors Ansis Egle.

LTRK vērtē, ka salība EXPO 2017 bijusi īpaši veiksmīga, jo to apmeklējuši gandrīz trīsreiz vairāk cilvēku nekā bija plānots, pārsniedzot 260 tūkstošus. Tāpat uz Kazahstānu devušies vairāk nekā 30 uzņēmumu pārstāvji, organizētas vairāk nekā 50 dažādas tikšanās, kā arī semināri, konferences un slēgti sadarbības memorandi.

Dalība izstādē notiek ar vairāk nekā 30 uzņēmumu atbalstu, tostarp Latvijas Dzelzceļš koncerna uzņēmumiem, Rīgas Brīvostas pārvaldi, Liepājas Speciālo ekonomikas zonu, Squalio un citiem.

