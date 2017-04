Eiropā automašīnu tirdzniecības apjomi sasniedz rekordlīmeni

Martā Eiropas automašīnu pārdošanas apjomi pieauguši līdz augstākajam līmenim, raksta Bloomberg.

Jaunu reģistrāciju skaits palielinājās par 11% līdz 1,94 miljoniem, liecina Eiropas Autoražotāju asociācijas dati. Patērētāju noskaņojumu uzlaboja krītošais bezdarbs, un ekonomiskās situācijas uzlabošanās reģionā.

Volkswagen Eiropas pārdošanas apjomi bija zemāki nekā tirgus kopumā, pieaugot par 6,2%. Tādējādi tā tirgus daļa saruka no 22,4% līdz 21,4%. Francijas autoražotāja PSA tirgus daļa samazinājās no 16,9% līdz 16,1%. Savukārt Ford tirgus daļa palielinājās no 6,3% līdz 6,8%. Renault tirgus daļu spēka audzēt no 9,2% līdz 9,5%.