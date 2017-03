FOTO: Auto ražotāja Jaguar Land Rover rūpnīcā Solihalā  

Fotogrāfam tika ļauts ielūkoties automašīnu ražotāja Jaguar Land Rover rūpnīcā Solihalā, Anglijas centrālajā daļā.

Fotogrāfijas - raksta galerijā!

Jaguar Land Rover pieder Indijas lielākajai autobūves kompānijai Tata Motors Ltd., kas Lielbritānijas autoražotājus Jaguar un Land Rover par 2,3 miljardiem ASV dolāru 2008.gada jūnijā iegādājās no ASV autobūves koncerna Ford Motor Co.