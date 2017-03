FOTO: DB izpriecas ar Porsche Somijā

Izpriecas ar auto uz ledus un sniega slēgtā trasē vienmēr ir jautras, bet, ja spēlē ar vadāmām sānslīdēm tiek pieaicināti jaudīgi Porsche modeļi, rotaļāšanās kļūst divtik aizraujoša.

Porsche 718 Cayman S, Porsche Panamera turbo, 911 Carrera 4S, klasiskais 911 turbo vai koplietošanas ceļiem piejaucētais Porsche RS GT3 – kurš no šiem spēj radīt lielākās emocijas?

Porsche Driving Experience ir viens no daudzajiem pasākumiem Somijā aiz polārā loka, kas speciālā ledus un sniega trasē atļauj attīstīt tādus ātrumus un darīt tādas blēņas, par ko Somijā policisti, ieraugot šādus pārgalvīgus trikus uz koplietošanas ceļiem, piespriestu astronomiskas soda naudas vai pat iespundētu pilotu cietumā. Pieņemu, ka daudzi spilgti atceras slavenā somu hokejista Tēmu Sellanē nedienas ar ātrumu pārkāpumu atvaļinājuma laikā Somijā. Toreiz par salīdzinoši nelielu ātruma pārsniegšanu slavenajam somam tika piespriests 39 tūkst. USD liels sods, jo, kā zināms, Somijā soda apmērs ir tiešā veidā atkarīgs no pārkāpēja ienākumu līmeņa. Tieši šī iemesla dēļ vēl trakāk pirms vairākiem gadiem gājis vienam no tobrīd plaukstošā Nokia uzņēmuma vadītājiem, kurš apdzīvotā vietā, 30 km/h zīmes zonā, pārvietojoties ar 45 km/h lielu ātrumu, saņēma 103 tūkst. USD vērtu soda kvīti. Paldies Dievam, Levi poligonā, kur tika dancināti Porsche modeļi, šādi drastiski sodi Porsche Driving Experience dalībniekiem nedraudēja.

