Dienas Biznesa autožurnālists bija viens no tiem, kas rokas stiepiena attālumā 7. septembra pēcpusdienā vēroja jaunākās paaudzes Hyundai i30 piecdurvju hečbeka atslepenošanas misiju Hyundai Motor Europe mājvietā Vācijā, Ofenbahā.

Līdz zīmīgajam datumam korejiešiem bija izdevies nosargāt auto patieso izskatu, lai gan internetā pirms tam klejoja dažādas versijas, kāds tad galu galā izskatīsies nākamais VW Golf un citu kompaktklases modeļu konkurents.

Elegants, sabalansēts izskats no ārpuses un tikpat moderns interjers ar svaigu un radošu viduskonsoles dizainu, kur galveno vietu ieņem ērti manipulējams 8 collu skārienjūtīgs multimediju centra ekrāns, aiz kura paslēpti kaudzēm dažnedažādu elektronisko palīgu.

Pie jaunākajiem elektrogadžetiem, kas iepriekš Hyundai i 30 arsenālā nav manīti, var pieminēt adaptīvo kruīza kontroli (Smart Cruise Control) un pilota modrības uzraudzītāju (Driver Alert Assistance). Salons ar jauno stūri, ko jau pamanījām jaunajā hibrīdā Hyundai Ioniq, kā arī multimediju centrs ir lietas, kas jaunajam Hyundai i30 ir izdevušās lieliski.

Hyundai Motor Group prezidents un dizaina nodaļas vadītājs Pēteris Šreiers (Peter Schreyer) pirmizrādes brīdī atzina, ka jaunais Hyundai i30 ir plaša patēriņa produkts. Ražotājs izstrādes procesā nav vēlējies fokusēties konkrētas klientu auditorijas virzienā, bet centies aptvert pēc iespējas lielākus medībus laukus, sākot no kārtīgām ģimenēm un beidzot ar vientuļniekiem un dīvaiņiem, galvenais, lai tiem ikdienā Hyundai i30 būtu pirmās nepieciešamības prece. Pašu dizainu Hyundai Motor Group prezidents nodēvē par evolūciju, kuras radīšanā ir strikti ievēroti pēdējo gadu Hyundai dizainā iedibinātie principi. Te nu slavenajam vācietim ir jāpiekrīt.

Dizains ir elements, ar ko Hyundai apbur savus pircējus, bet, lai tos noturētu, bez uzticamas un modernas tehnikas neiztikt. To labi apzinās arī Hyundai, piedāvājot motorizācijas programmā perspektīvus censoņus, vispirms 120 ZS jaudīgu viena litra, kā arī 140 ZS 1,4 litru tilpuma T-GDI benzīna turbomotorus. Turpretim dīzeļcienītāju uzmanību uz saviem pleciem nāksies iznest 1,6 litru CRDi dīzeļmotoram ar trim dažādām jaudām, proti, 95, 110 un 136 ZS. Daļai no nosauktajiem motoriem ir apsolīta draudzība ar septiņpakāpju Dual Clutch automātisko pārnesumkārbu. Papildinot labās ziņas, Hyundai amatpersonas piesolīja, ka jaunais i30 piecdurvju hečbeks braukšot ievērojami labāk nekā priekšgājējs, cildinot pilnveidoto stūres pievadu, kas ir ātrāks un precīzāks, vienlaikus atzīstot, ka auto pamatā ir iepriekš izmantotā platforma, kas piedzīvojusi būtiskus uzlabojumus. Atliek tikai piebilst, ka Eiropā radītā un izstrādātā jaunākās paaudzes Hyundai i30 hečbeka ražošana Čehijas rūpnīcā tiks uzsākta šā gada decembrī, lai jau no nākamā gada sākuma nonāktu pie saviem patērētājiem visā Eiropā, tostarp, arī Latvijā.