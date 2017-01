FOTO: Pārdotāko lietotu vieglo automašīnu TOP

Latvijas lietotu automobiļu tirgus 2016. gadā nav piedzīvojis būtiskas izmaiņas, izņemot to, ka 2016. gadā ir par 11% mazāk reģistrēti vieglie pasažieru automobiļi, liecina Auto asociācijas dati.

Pērn Latvijā pirmoreiz reģistrēti nepilni 43 500 vieglo pasažieru automobiļu, kas ir par 5366 vienībām mazāk nekā gadu iepriekš. 2016. gads ir jau otrais gads pēc kārtas, kad lietotu automobiļu imports samazinās. 2015. gadā samazinājums bija tikai 2%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet 2016. gadā jau ievērojami vairāk – 11%. Pamatā izskaidrojumi ir divi – daļa lietotu automobiļu pircēju sliecas par labu jauna spēkrata iegādei operatīvajā līzingā, bet otra daļa novērtē jau Latvijā ekspluatētos spēkratus, un sauklis Tikko no Vācijas vairs nav pārdošanas garants. Pateicoties CSDD gadiem uzkrātajai odometru rādījumu datubāzei un tirgū ienākot publiski pieejamiem automobiļu vēstures pārbaudes rīkiem kā, piemēram, autoDNA.lv, Latvijā ekspluatētās automašīnas ar pārskatāmu nobraukuma vēsturi tiek novērtētas.

Reti kurš vairs tic tam, ka bagāts Rietumeiropas iedzīvotājs nopērk jaunu premium klases automobili, lai gadā ar to nobrauktu piecpadsmit tūkstošus kilometru. Ja arī tā ir, tad tā nav tā automašīna, kas vēlāk būs nopērkama par sviestmaizi otrreizējā tirgū. Populārākais zīmolu trijnieks nav mainījies jau vairākus gadus, skaidro asociācijas pārstāvji. Interesants ir fakts, ka trīs no četriem topa augšgalā atrodamajiem zīmoliem ir premium zīmoli. Četri populārākie zīmoli veido vairāk nekā 50% no visām lietotu vieglo pasažieru automobiļu pirmajām reģistrācijām. Šajā sarakstā atrodami vēl 84 zīmoli, kuru reģistrēto automobiļu kopskaits veido 46% no visām reģistrācijām. TOP10 populārāko modeļu augšgalā kā piektais ir ielauzies arī OPEL. Salīdzinot ar 2015. gadu, modeļu tops nav piedzīvojis īpašas izmaiņas, jo topu ir pametis tikai Volvo S60, kura vietu ieņēmis Volvo XC90. Pārējie modeļi praktiski bez lielām izmaiņām topā atrodas tajās pašās vietās. Interesanti, ka 10 modeļi veido 36% no visiem ievestajiem automobiļiem.

