Hibrīds, kas spēj būt elektroauto

No Eiropas akcijām strauji aizplūst nauda

No Eiropas akciju fondiem jau 29.nedēļu pēc kārtas aizplūdušas ievērojamas naudas summas, jo investoru vidū valda pesimisms, ko veicina vājie kompāniju rezultāti un politiskais risks, raksta The Wall Street Journal. Nauda no šī reģiona...