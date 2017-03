Pirmais pasaulē TDI uzlādējamais hibrīdauto ar quattro piedziņu Audi Q7 e-tron nonācis arī Latvijas tirgū. Audi Q7 e-tron standartaprīkojuma cena Latvijas tirgū ir, sākot no 82 700 EUR ar PVN.

Q7 modelis ir Premium klases lielizmēra SUV automobilis, kas, pateicoties litija jonu akumulatoram un dīzeļdzinējam, spēj nobraukt 1410 km, nodrošinot 48-50 g/km kombinēto CO2 izmešu daudzumu un mazāk nekā 2l/100km kombinēto degvielas patēriņu.

Tas spēj attīstīt ātrumu no 0 līdz 100 km/h 6,2 sekundēs, sasniedzot maksimālo ātrumu līdz 135 km/h tikai ar elektriskās jaudas palīdzību un līdz 230 km/h, iedarbinoties dīzeļdzinējam. V6 dīzeļdzinējs nodrošina 190 kW (258 ZS) jaudu un 600 Nm griezes momentu. Savukārt ar elektrisko motoru tiek nodrošināta 94 kW (127 ZS) jauda.

Audi Q7 e-tron quattro litija jonu akumulatoru var uzlādēt vairākos veidos. Ātrai uzlādei var izmantot īpašās ātrās uzlādes stacijas vai arī industriālās kontaktligzdas. Akumulatoru iespējams uzlādēt 2,5 stundās, izmantojot augstsprieguma jaudu, ka arī pieslēdzot to pie parastās sadzīves kontaktligzdas, bet jārēķinās ar to, ka pēdējais uzlādes veids prasīs 8 stundas. Pateicoties rekuperācijas procesam, akumulators daļēji uzlādējas arī braukšanas laikā. Papildu efektivitātes komponents ir standarta siltuma pārvaldības sistēma ar iebūvētu siltumsūkni, kas ļauj lieko siltumu no elektriskās piedziņas komponentiem novadīt uz auto salonu, tādējādi nodrošinot ātrāku salona sasilšanu un komfortablāku braukšanu, jo īpaši ziemas mēnešos.

Audi Q7 e-tron parasti sāk darboties elektriskajā režīmā, taču tālāk vadītājam ir iespēja izvēlēties starp trim braukšanas režīmiem, kombinējot izmantoto enerģiju un divu dzinēju darbību. Izvēloties EV režīmu, auto brauc ar elektrības palīdzību, hibrīda režīmā vadības sistēma lielākoties pati brīvi izvēlas braukšanas veidu, savukārt akumulatora uzglabāšanas režīmā elektroenerģija patērēta netiek.