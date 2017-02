Savā attīstības scenārijā jaunais Audi Q5 ir visnotaļ skopi atļāvies uzfrišināt sejas vaibstus, taču to, kas atrodas zem automašīnas ādas, kā arī ziņu, no kuras pasaules malas Audi Q5 ceļos pie saviem pircējiem, var nodēvēt par radikālu pavērsienu.

Ņemot vērā, ka Q5 ir globāls modelis, stratēģiski izaicinošs solis ne tikai pašam ražotājam, bet arī nākamajiem Audi Q5 īpašniekiem ir tas, ka jaunā Q5 ražošana no Vācijas tiek pārcelta uz pilnīgi jaunu rūpnīcu Meksikā. Laiks rādīs, cik raiti un, galvenais, cik kvalitatīvi Q5 ripos no konveijera lentes otrpus okeānam, taču, apzinoties attāluma un loģistikas ķēdes papildsarežgījumus, jau šobrīd ir zināms, ka piegādes termiņi no pasūtināšanas brīža uz Latviju būs vismaz par 6 nedēļām garāki nekā līdz šim, proti, kopējais gaidīšanas periods var sasniegt 4 mēnešus.

Db autoapskatnieka rīcībā nonākušais Q5 ar 190 ZS jaudīgo dīzeļmotoru un S tronic pārnesumkārbu nav peļams savā priekšnesumā, taču nav arī tā, ka no tā veiktspējas aiz laimes ļodzītos kājas. Motors ir pietiekami jaudīgs un elastīgs, taču dzīvesprieku un apbrīnas sajūsmu vispārākajā pakāpē diemžēl slāpēs skarbie EURO6 atgāzu normatīvi. Tā vien šķiet, ka VW koncerna dīzeļgeitas skandāls šim dīzeļmotoram ir tik cieši sasējis rokas un kājas, ka tas uz priekšu ātri nedrīkst skriet. Vēl viens mulsinošs blakusefekts, kas ir ierakstīts jauno VW grupas dīzeļmotoru raiderī, ir t.s AdBlue šķidruma uzpildes tvertne. Audi Q5 gadījumā līdzās 65 litru degvielas tvertnei būs periodiski jāuzpilda arī 12 litru Adblue bāciņas saturs. Nekas jau baiss tas nav, īpaši, ja to visu var uzticēt autorizētā servisa meistariem, taču allaž vajadzēs to paturēt prātā, ka tāda uzparikte zem Q5 dīzeļmodeļa čaulas ir.

Visu auto apskatu Ar sveicieniem no Meksikas lasiet 3. februāra laikrakstā Dienas Bizness.