Stiprinot pseidokrosoveru pozīcijas, franču Peugeot uz Eiropas, tostarp Latvijas skatuves plāno izripināt jauno Peugeot 5008, kas vajadzības gadījumā spēj būt septiņvietīgs

DB autoapskatnieks bija to veiksminieku pulkā, kam Portugālē notiekošajos testos izdevās ne tikai apskatīties, bet arī izbraukt ar jauno franču skaistuli.

Peugeot 5008 valdzina ar saviem vizuālajiem dotumiem, turklāt līdzīgi kā 3008 modelis, arī 5008 no minivena ir transformējies par pseidokrosoveru ar džipam līdzīgu ārieni, paaugstinātu klīrensu un atbilstoši SUV klasei raksturīgo apriepojumu. Saturiskais un vizuālais lēciens no iepriekšējās paaudzes modeļa ir tik iespaidīgs, ka var pat prognozēt, ka nākamo 5008 klientu rindās, iespējams, vairāk būs pircēju no citu zīmolu cienītāju rindām, nevis tie, kas lietoja iepriekšējās paaudzes 5008 modeli.

Kas attiecas uz 5008 modeļa cenu, tā pat uz 3008 modeļa fona būs intriģējoši vilinoša. Salīdzinājumā ar Peugeot 3008 jaunais 5008 modelis maksās par 1000 eiro vairāk, bet, ja piecvietīgā modeļa vietā gribēsies trešo sēdekļu rindu ar divām papildvietām, papildus vajadzēs noskaitīt 800 eiro. Līdz ar to bāzes modelis ar mikroskopiskāko 1,2 litru turbomotoru maksās, sākot no 20 900 eiro.

Visu rakstu Izmantos Peugeot 3008 iemīto taciņu lasiet 17. marta laikrakstā Dienas Bizness.