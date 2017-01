Policijas auto lietā briest tiesu darbi

Valsts policija lēmusi atkāpties no līguma ar pilnsabiedrību A26, jo tā nav pienācīgi izpildījusi līgumā noteiktās prasības. A26 to dēvē par konkurences cīņām un ir gatava tiesāties, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

«No policijas vēl neesam saņēmuši oficiālu dokumentu par tās lēmumu vienpusēji atkāpties no līguma, tāpēc neko jaunu pateikt nevaram. Kad iepazīsimies ar tajā esošo informāciju un argumentāciju, tad lemsim par tālāko darbību,» norāda pilnsabiedrības A26 pārstāvis Roberts Kārkliņš. Uzņēmums pieļauj domu, ka viens no iespējamiem iemesliem šādam policijas lēmumam ir konkurences cīņas. Vēl pērn A26 esot saņēmis brīdinājumus par nepieciešamību atkāpties un dot ceļu citiem uzņēmumiem. «Tobrīd to uztvērām kā neveiksmīgu joku. Tāpat kā nākamajos mēnešos sekojošos brīdinājumus. Tomēr izrādās, ka šāda biznesa prakse ir šodienas Latvijas realitāte,» norāda R. Kārkliņš, paužot neizpratni par to, kāpēc policija šī paša iepirkuma ietvaros lieto citu piegādātāju automašīnas, kuru emisiju klase atbilst EURO 5, lai gan iepirkumā noteikta atbilstība EURO 6 emisiju klasei.

