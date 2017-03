Kia Stinger pirms prezentēšanas tirgū, kas plānota 2017. gada otrajā pusē, testēts arktiskās ziemas apstākļos. Pārvietojot testa bāzi no Nurburgringas trases Vācijā, inženieri Kia jauno universāla tipa sporta sedanu pārbaudījuši ekstrēmā temperatūrā un ledainos apstākļos Zviedrijas ziemeļos.

Jaunākais automašīnas testēšanas posms ļaus Kia Stinger spēkrata attīstīšanas komandai precizēt vadāmību gan aizmugurējās, gan visu riteņu piedziņas modeļu konfigurācijās. Tāpat būs iespēja uzlabot dažādu elektronisko palīglīdzekļu piedāvājumu vadītājiem.

Nonākot pārdošanā, Stinger būs Kia zīmola pirmais sedans, kas pieejams gan ar aizmugurējo, gan ar visu riteņu piedziņu.

Stinger, atkarībā no iegādes tirgus, būs pieejams ar kādu no trim dzinējiem. Jaudīgākais no tiem - 3.3 litru dubultais turbo V6 dzinējs nodrošina 370 ps un 510 Nm jaudu un griezes momentu. Ar šo dzinēju Stinger spēj attīstīt ātrumu no 0-100 km/h 5,1 sekundē, padarot to par visstraujāk paātrinājumu attīstošo dzinēju, kādu jebkad ražojis Kia. Stinger 2,0 litru turbo četrcilindru dzinējs spēj attīstīt 255 ps un 353 Nm. Trešais 2,2 litru turbodīzeļa dzinējs, kam paredzams vislielākais pieprasījums Eiropas tirgū, spēs nodrošināt 200 ps un 440 Nm. Visi dzinēji darbojas ar astoņu pakāpju automātisko pārnesumkārbu.