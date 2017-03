Peļņa uz katru saražoto Porsche – 17,25 tūkstoši dolāru

Autoražotājs Volkswagen pērn pārdevis 238 tūkstošus Porsche markas automašīnu, sasniedzot 4,1 miljardu dolāru lielu operatīvo peļņu, raksta Bloomberg.

Tas ir par 14% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Nedaudz detalizētāk aplūkojot ciparus, neto peļņa uz katru pārdoto automašīnu ir 17,25 tūkstoši dolāru.

Tādējādi, pārdodot 911 vai Cayenne SUV automašīnu, par gūto peļņu uzņēmums var iegādāties vienu jaunu Chevrolet Cruze.

Peļņa no Porsche ir augstāka nekā no citu marku automašīnām. Kā liecina dati, Daimler AG iekasēja aptuveni 5000 dolāru par vienu transportlīdzekli, kas ir līdzīgs līmenis kā BMW. Jāatzīmē, ka lielu daļu no tā veido noteiktā cena, jo Porsche neražo lētas automašīnas, un šī zīmola pircēji maksā papildus samaksu par zīmola reputāciju.

Līdzīgi ir arī ar Ferrari, taču šajā gadījumā kompānijas peļņa uz vienu automašīnu ir vēl augstāka – aptuveni 90 tūkstoši dolāri.

Tomēr aptuveni 30% no Ferrari biznesa veido detaļas, piemēram, dzinēji, aksesuāri vai autoparki. Turklāt uzņēmums saražo vien aptuveni 8000 automašīnu gadā.

Porsche vairs nav tik vērtīgs zīmols, un patlaban veido aptuveni desmitdaļu no, piemēram, BMW biznesa, pēdējo trīs gadu laikā palielinot izlaides apjomus par 47%.