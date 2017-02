Vidējais termiņš, uz kādu uzņēmumi Latvijā izvēlas lietot transportlīdzekļus pilna servisa autolīzingā, ir 3-4 gadi, liecina AVIS Budget Group Latvia dati.

Līzinga perioda beigās visbiežāk uzņēmēji izvēlas citus jaunus auto līzingā, tādējādi atkal pilnībā atjaunojot autoparku.

Pieprasījums pēc pilna servisa autolīzinga Latvijas uzņēmumu vidū pēdējo trīs gadu laikā pieaudzis par 20%.

Pēckrīzes stagnācijas periods ir beidzies – uzņēmumi vēlas atjaunotus autoparkus un arvien biežāk dod priekšroku pilna servisa pakalpojumiem. Pēdējo gadu laikā pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas izvēlas pilna servisa autolīzingu. Tūlīt pēc krīzes daudzi bija spiesti no tā atteikties, jo viens no virzieniem, kurā izdevumi lielākoties tika optimizēti, bija autoparks. Uzņēmēji meklēja citus risinājumus – vieni atteicās no autoparka uzturēšanas vispār, citi ierobežoja izdevumus, cik vien iespējams. Savukārt pēdējos gados uzņēmēji atkal sāk novērtēt savu laiku un ieguldījumus, kas nepieciešami, lai uzturētu autoparkus pašu spēkiem.

«Kopš eiro ieviešanas algas turpina pieaugt, un nav manāmas nekādas pazīmes par tirgus sarukšanu. Uzņēmēji izvēlas pilna servisa līzingu, ja svarīga darba efektivitāte – darbinieki koncentrējas uz saviem pienākumiem un neiegulda laiku, rūpējoties par auto apkopi. Visas izmaksas tiek vienmērīgi sadalītas nomas termiņa laikā, kas atvieglo uzņēmuma grāmatvedību – vienīgās mainīgās izmaksas ir degviela un logu tīrīšanas līdzeklis,» stāsta Ermo Rae, AVIS Budget Group Latvia” tirdzniecības un mārketinga direktors.