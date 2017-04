Līdz šim vienīgie skaļi no valsts puses izskanējušie mērķi saistībā ar auto nozares ilgtspējas veicināšanu ir tie, kas nākuši kā Eiropas Savienības iniciatīva; auto nozares pārstāvji vēlētos, lai arī valsts aktīvāk iesaistās šīs jomas politikas veicināšanā.

Tā norāda Auto Asociācijas valdes loceklis Ingus Rūtiņš, minot piemēru – izmešu mazināšanu autoparkos. Pēc viņa domām, valstij būtu aktīvāk jārunā, vai tai ir konkrēta politika attiecībā uz autoparku un jāizveido plāns, uz kuru virzīties. Nozare līdz šim ir daudz runājusi ar valsts institūciju pārstāvjiem, tiek zīmēti plāni un projekti, taču tie nav noveduši pie konkrētiem ieviešanas pasākumiem.

Par Latvijā esošā autoparka atjaunošanas iespējām - valsts potenciālo atbalstu auto nozarei, nodokļu sistēmas sasaisti ar autoparka atjaunošanu un nozares attīstības perspektīvām -, tiks spriests Auto forumā 2017. ko Laikraksts Dienas bizness rīko sadarbībā ar Auto asociāciju. Tas notiks 20. aprīlī Rīgas Motormuzejā, pulcējot attiecīgās jomas uzņēmumu vadītājus, speciālistus un ekspertus, lai kopīgi runātu par nozares aktualitātēm.

Latvijas autoparka vecums ir vairāk nekā 13 gadi, un tas kļūst aizvien vecāks. Pēdējā laikā tiek runāts, ka tirgū ienāk vairāk jaunu automašīnu, taču to aizvien ir pārāk maz, lai spētu uzlabot kopējos rādītājus. Statistika liecina, ka aizvadītajā gadā Latvijā tika pārdoti 15–16 tūkst. jaunu automašīnu, taču pirms krīzes šis skaits pārsniedza 30 tūkst. Vidējo autoparka vecumu veido aptuveni 700 tūkst. automašīnu. Pēc I. Rūtiņa teiktā, lai autoparka novecošanu tikai apturētu, nemaz nerunājot par atjaunošanos, būtu jāizpildās vienam no diviem scenārijiem. Pirmais no tiem – jaunu automašīnu tirdzniecībai jādubultojas un gadā jāpārdod ap 36 tūkst. jaunu automašīnu, savukārt lietotu automašīnu imports paliktu esošajā līmenī. Otrs scenārijs būtu, kad lietotu automobiļu importā saglabājas esošais skaits transportlīdzekļu, taču tiktu iegādāti uz pusi jaunāki transportlīdzekļi – ja patlaban vidēji tiek importētas 10 gadus vecas automašīnas, tad to vecums jāsamazina līdz pieciem gadiem.

