Volkswagen pārdošanas apmēri Latvijā pērn auguši par 7,8%

Auto ražotāja Volkswagen (VW) pārdošanas apmēri Latvijā pērn palielinājušies par 7,8%, liecina VW grupas pārdošanas dati par pagājušo gadu.

Tiesa, kā žurnālistiem atzina VW grupas pārstāvji Moller Baltic Import direktors Ilgvars Ļubka un Volkswagen komerctransporta zīmola vadītājs Maris Zoltners, pagājušā gada sākums neesot bijis vienkāršs. To ietekmēja tā dēvētais VW dīzeļa skandāls. Tomēr, neskatoties uz to, 2016.gads kopumā bijis viens no veiksmīgākajiem gan Latvijā, gan Baltijas tirgū.

Latvijā pērn pirktākais VW grupas zīmola produkts bija Audi Q5, kopumā pārdodot 144 automašīnas, kas, salīdzinot ar 2015.gadu, ir pieaugums par 92%.

Pārdodot 847 automašīnas Lietuvā un Latvijā, zīmola Audi automašīnu pārdošana pērn augusi par 28%, vienlaikus arī pārsniedzot pirmskrīzes līmeni, norādīja VW grupas pārstāvji.

Tikmēr ar 16,8% tirgus daļu saglabājis arī VW komerctransports. VW komerctransprta segmentā pērn izdevies palielināt līgumu daudzumu par 10,3%. Komerctransporta tirgus kopumā pērn audzis par 11,7%, kas zīmola pārstāvjiem ļauj cerīgāk skatīties uz tā pārdošanu 2017.gadā.

Pagājušais gads VW zīmolam esot bijis veiksmīgs arī pasaulē, kopumā par 2,8% palielinot pārdošanas apjomus un piegādājot vairāk nekā 5,8 miljonus auto vienību. Savukārt zīmols Audi pērn piedzīvoja pārdošanas apjoma pieaugumu par 3,8%, veicot vairāk nekā 1,8 miljonus auto piegāžu visā pasaulē. Eiropas tirgū Audi pieaugums bijis par 7,8%.

Jau vēstīts, ka VW grupas pārstāvošā uzņēmuma Moller Baltic Import apgrozījums 2015.gadā bija 193 681 470 eiro, bet peļņa - 3 119 707 eiro. Uzņēmums dibināts 2008.gadā, un tā pamatkapitāls ir 7 807 497 eiro. Moller Baltic Import 100% kapitāldaļas pieder Norvēģijas kompānijai Moller Group.