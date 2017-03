Bārmenis: Nevis kokteiļi, bet gan saziņa dara cilvēkus laimīgus  

Es vēlos cilvēkiem ļaut piedzīvot dažādas sajūtas: manis veidotas glāzes putna vai ananasa formā, neparastas formas traukus, jaunas garšu kombinācijas – visu, kas iedvesmo cilvēkus sapņot, tā intervijā laikrakstam Dienas Bizness atklāja itālietis Deniss Zopi, viens no Eiropas labākajiem bārmeņiem, kurš ieradās Rīgā, lai sniegtu meistarklases starptautiskā bārmeņu konkursa World Class programmas laikā.

Labākais no Latvijas bārmeņiem, kuri piedalīsies no janvāra līdz maijam notiekošajā konkursā, sacentīsies ar diviem bārmeņiem no Igaunijas un Lietuvas. Savukārt bārmenis, kurš uzvarēs Baltijas posmā, pārstāvēs Baltijas valstis Meksikā, kur jūnija vidū, piedaloties bārmeņiem no 60 valstīm, tiks noteikts labākais bārmenis pasaulē. 2012. gadā Deniss Zopi ieguva 2. vietu starptautiskajā bārmeņu konkursā World Class.

Bārmeņu atalgojums ir ļoti dažāds. Tas ir atkarīgs no tā, kādas kategorijas bārā bārmenis strādā, saka D. Zopi.

«Ja jūs strādājat naktskluba bārā, tad varat nopelnīt samērā pieklājīgu naudas summu, bet ne pārāk daudz. Viss ir atkarīgs no darbavietas. Var nopelnīt 1000 eiro nedēļā vai 500 eiro nedēļā,» viņš skaidro.

Itālijā bārmeņiem nav ierasts dot dzeramnaudu, jo nav šādas tradīcijas, Itālijas bārmeņi saņem tikai atalgojumu par padarīto darbu, stāsta D. Zopi.

Viņš uzsver, ka viņam patīk darbs ar cilvēkiem: «Bārmenim jāprot uzklausīt cilvēkus. Nepārtraukti jābūt uz pozitīvas nots, jāatrod ikvienam individuāla pieeja, padarot cilvēku mazliet laimīgāku. Uzskatu, ka nevis kokteiļi, bet gan saziņa dara cilvēkus laimīgus, viņš piebilda. Zopi uzskata, ka par bārmeni var strādāt gan nepilnu darba laiku, piemēram, paralēli mācībām, gan pilnu darba slodzi – ņemot vērā katra cilvēka mērķus, cik daudz un ko viņš mācās, arī cik naudas iegulda savā karjerā. Viņš atzīst, ka nepārtraukti ir jāpilnveidojas, piebilstot, ka diploms nav tik būtisks. Svarīgi ir mācīties no tiem, kas jau kaut ko ir sasnieguši šajā profesijā.»

Denisam doma par bārmeņa karjeru radās 15 gadu vecumā. Viņš dzīvoja Turīnā, Itālijā, kur nedēļas nogalēs ierasts doties uz bāru, lai baudītu aperitīvus – apetīti veicinošus dzērienus ar nelielu alkohola saturu. Vasarā pasēdēt āra terasēs blakus ēkām, kas ir gadsimtiem senas vēstures piepildītas, – tā ir īsta dzīves baudīšana. Denisu iedvesmoja tie cilvēki, kuri bauda nesteidzīgu dzīvi, par dzīvi nesūdzas, bet vienkārši atpūšas. Tas radīja iespaidu uz viņu un viņa darbu. Bārmenis ir cilvēks, kas vienmēr smaida un pievērš visu apmeklētāju uzmanību.

Izvēlējies profesiju, Deniss sāka mācīties. Viņš mācījās vairākās skolās Itālijā, tad Nīderlandē, pēc tam gandrīz desmit gadus ASV, bet vēlāk atgriezās Itālijā, kur 2006. gadā atvēra savu bāru, kas joprojām darbojas. Četrus gadus Deniss pilnveidoja savu biznesu un strādāja pie bāra letes, tagad ir pienācis laiks jauniem karjeras izaicinājumiem. Uzvara daudzās valsts mēroga sacensībās un 2. vieta starptautiskajā bārmeņu konkursā World Class sniedza viņam daudz jaunu iespēju. Viņu sāka aicināt dalīties pieredzē citās valstīs, un tagad viņš māca jaunos bārmeņus.

Denisa bārs Smile Tree, pēc viņa domām, ir visdārgākais bārs Turīnā. Dārdzības cēlonis ir augstas kvalitātes produkti, jaunas sajūtas un pieredze, par ko cilvēki ir gatavi maksāt. «Mēs pārlieku daudz uzmanības veltām pašam dzērienam, bet atliek vien ieliet kokteili citādā traukā, un rezultāts ir pilnīgi atšķirīgs – mainās apmeklētāja uztvere. Garša, krāsa un smarža tiks uztverta citādi. Tas pats attiecas uz uzkodām, kuras pasniedz kopā ar kokteili. Tās ir dzēriena turpinājums. Mainiet attieksmi pret kokteiļiem un dzērieniem un cilvēki pasniegto uztvers citādi. Piemēram, Martini kokteilis. Klasiskā kombinācija ar olīvu. Kāpēc nevar kokteili pasniegt, piemēram, ar nelielu persiku?» piedāvā Zopi.

«Sapņi padara cilvēku dzīvi krāsaināku. Pārstājot sapņot, jūs pārstājat dzīvot! Uzskatu, ka cilvēki apmeklē bārus, lai atpūstos, smaidītu, gūtu jaunus iespaidus, brīnītos un pat dažkārt izkliegtos – kāpēc gan ne!» teica Deniss. Viņš pirmo reizi apmeklēja Rīgu, bet uz Dienas Biznesa jautājumu, uz kurieni viņš lidos nākamajā dienā, nespēja atbildēt. «Es neatceros. Pirms trim nedēļām es biju Parīzē, pirms divām nedēļām ‒ Berlīnē, pagājušajā nedēļā Meksikā un tagad esmu Rīgā. Kur būšu rītdien? Aiziešu uz viesnīcu un paskatīšos lidmašīnas biļetē,» smaidot atbildēja Deniss Zopi.