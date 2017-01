Pamēģiniet ieminēties, ka no rītdienas pārstājat ēst brokastis un ka vispār brokastis ir kaitīgas! Pār jums garantēti nolīs kategorisku viedokļu žļurga, kas sāksies ar labi domāta teiciena piesaukšanu par to, ka no rīta ēd kā karalis.... un beigsies ar iebildumus nepieņemošu zinātnisku pētījumu atreferēšanu.