Ceļojums: No Honkongas burzmas līdz Filipīnu salu bezrūpībai

Braucot uz Ķīnu, apvienoju patīkamo ar lietderīgo – divas dienas pavadīju Šanhajas enerģētikas izstādē, bet atlikušo laiku - vairāk nekā divas nedēļas - veltīju tam, lai iepazītu Ķīnas biznesa epicentru Honkongu, Šanhajas vēsturisko pilsētas daļu, Ķīnas provinču mieru un kultūras bagātību, kā arī devos saules meklējumos uz netālu esošajām Filipīnām. Atvaļinājumā devos kopā ar labu draugu, kuram arī patīk piedzīvojumi, ekstrēmas izklaides un avantūra.

Ķīnā biju Ziemassvētku un Jaunā gada laikā, kas nav pateicīgākais gadalaiks šīs valsts apceļošanai, jo gaisa temperatūra bija apmēram septiņi līdz desmit grādu augsta. Es ieteiktu uz šo Āzijas daļu braukt no marta līdz maijam, kad tur ir tūrisma sezona. Sauli un siltumu baudīju Filipīnās.

Pirmais pieturas punkts Ķīnā bija Honkonga, kas ir labs galamērķis, lai sāktu iepazīt šo milzīgo Āzijas valsti. Honkonga ir megapole, biznesa epicentrs, kas raksturo moderno Ķīnu. Mans mērķis bija piepildīt bērnības sapni un izstaigāt Honkongas ielas, kur savulaik tika uzņemta filma Asiņainais sports ar Žanu Klodu van Dammi galvenajā lomā. Man šī filma bērnībā un pusaudža gados ļoti patika, man ir tuvs šis cīņas sports arī šobrīd. Lai atmiņas būtu spilgtākas, abi ar draugu, ierodoties Honkongā, noskatījāmies šo filmu, kuru pēdējo reizi, šķiet, biju redzējis pirms desmit gadiem, bet pēc tam devāmies pa Žana Kloda van Dammes takām, piemēram, tūristu iecienīto apskates objektu Lielo budu, no kura paveras fantastisks skats uz pilsētu, debesskrāpjiem.

Pēc tam nolūkā iepazīt Ķīnas biznesa vidi lidojām uz Šanhaju, kur notika enerģētikas un rūpniecības izstāde. Tur iesaku apmeklēt vecpilsētas tirdziņus, kur tiek piedāvāti dažādi rokdarbi. Vienā no tādiem tirdziņiem iegādājos īpašu šaha galdu, kura pamatne izgatavota no sarkankoka, bet figūras - no dzīvnieka kaula. Interesantākais bija kaulēšanās process, kuram veltīju vismaz pusstundu, kamēr iecerēto mantu nopirku par desmit dolāriem sākotnēji prasīto 100 vietā.

Visu rakstu No Honkongas burzmas līdz Filipīnu salu bezrūpībai lasiet 10. marta laikrakstā Dienas Bizness.