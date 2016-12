DB lej laimi: Laikraksta Dienas Bizness galvenā redaktore Līva Melbārzde

Cilvēki jau izsenis vēlējušies caur atslēgas caurumu ielūkoties nākotnē, un labākais laiks, kad to darīt, ir brīdis, kad gads tuvojas savai mijai

Dienas Bizness aicināja dažādu nozaru uzņēmējus izliet laimi, lai pēc tam izteiktu minējumu par gaidāmo gadu, kā arī teikt savu vēlējumu Latvijai.

Lai beidzas nenoteiktība

Laikraksta Dienas Bizness galvenā redaktore Līva Melbārzde

Izlietai laimītei nav konkrētas formas, un to veido daudzi mazi elementi, kas kopā izskatās pēc mudžekļa. To mēdz dēvēt par naudu, bet avīzes kontekstā tie varētu būt abonenti. Figūrai ir dažādas plaknes, līdz ar to es secinu, ka arī nākamgad mums būs jāstrādā pie dažādiem jauniem un aizraujošiem projektiem, kas ir tieši tas, kas vajadzīgs.

Nākamgad vēlētos, lai Latvijā beidzas nenoteiktība un tiktu izteikta skaidra valsts vīzija, kas mēs esam, kāds ir mūsu stāsts, ko vēlamies pastāstīt. Arī uzņēmējiem būtu vieglāk, ja tie valstiskā līmenī zinātu, kas ir valsts mērķis, kuru kopā vajag sasniegt. Es vēlos, lai šāds, uz attīstību vērsts mērķis izkristalizētos un mums visiem kopā izdotos to realizēt.