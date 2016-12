FOTO: Bērnu modes un stila festivālā demonstrē pasaulē zināmu zīmolu apģērbus  

Rīgā ir noslēdzies starptautisks bērnu modes un stila festivāls L'OFFICIEL Winter Fairytale 2016, kas tika organizēts no vadošā bērnu modes žurnāla L’Officiel Newsletter Kids kopā ar pasākumu organizēšanas aģentūras starpniecību Shiko.

Festivāla ietvaros notika skaistu un stilīgu pasākumu sērija, savukārt festivāla noslēgumā krasainajā defilē piedalījās vairāk nekā 100 bērni no Latvijas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas modeļu aģentūrām.

Jaunās modeles no modeļu aģentūras SV Models (Latvija), Star Kids (Igaunija), Little Steps (Krievija) un Fashion Kids (Baltkrievija) demonstrēja apģērbu kolekcijas no populāriem pasaules zīmoliem: Lesy (Itālija), Dolce&Gabbana (Itālija), Monnalisa (Itālija), Fun&Fun (Itālija), Silvian Heach (Itālija), Guess Jeans (ASV), kā arī tādus Latvijas zīmolus kā Hebe, Peekaboo, Linden Leaf, un Petra, kā arī Billie Blush (Francija) un Lindex (Zviedrija).

Noslēgumā tika demonstrēta zīmola Leya.Me no Sanktpēterburgas modes skate.