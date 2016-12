FOTO: Iepazīstina ar piecu dažādu valstu Ziemassvētku tradicionālajiem ēdieniem  

Tuvojoties Ziemassvētkiem, restorānā Restorāns 3 dažādu Rīgas restorānu šefpavāri iepazīstināja ar piecu valstu Ziemassvētku galda klājumu un tradicionālajiem ēdieniem.

Ziemassvētku vakariņās ar Borjomi bija unikāla iespēja satikt piecu dažādu restorānu šefpavārus, kuri atklāja savas Ziemassvētku ēdienu receptes un prezentēja vienu ēdienu no meksikāņu, itāļu, krievu, gruzīnu un grieķu virtuves.

Restorāna Restorāns 3 šefpavārs Juris Dukaļskis iepazīstināja ar itāļu virtuvi un galdā pasniedza Itālijā iecienītu uzkodu – antipastu, savukārt gruzīnu virtuves restorāna Alaverdi šefpavārs Šota Mudžirišvili piedāvāja auksto uzkodu sacivi. Otrajā ēdienā krievu virtuves restorāna Tēvocis Vaņa šefpavārs Vitālijs Smirnovs pārsteidza ar pildītu piena sivēnu, štovētiem kāpostiem un kartupeļiem, savukārt meksikāņu restorāna El Santo X šefpavāri Havjērs Garsija un Hosē Karlos Gonzalezs Žagars pagatavoja meksikāņu ēdienu – tamales. Desertā grieķu virtuves restorāna Spitaki. Greek Deli Cafe”šefpavārs Anastasios Kolliopoulos atklāja grieķu ēdiena ar melomakarona pagatavošanas recepti, savukārt Juris Dukaļskis pasniedza itāļu desertu – tiramisu.

Kopš seniem laikiem Krievijā daudzi cilvēki, kuri ir ticīgi, līdz Ziemassvētkiem ievēro gavēni. Cilvēki līdz tam laikam neēd daudzus ēdienus, tajā skaitā, arī zivis un gaļu, tāpēc pēc gavēņa beigām, Ziemassvētkos, galds tiek klāts ļoti bagātīgi un grezni ar visdažādākajiem zivju un gaļas ēdieniem. Galdā tiek celti pīļu, zosu, vistas, tītara, sivēna cepeši, dažādu meža dzīvnieku gaļa, pīrāgi un daudz kas cits. Protams, daudzi, kas neievēro gavēni, arī Jaunajā gadā uz galda liek visdažādākos ēdienus, stāsta Vitālijs Smirnovs, Krievu virtuves restorāns Tēvocis Vaņa šefpavārs.

Meksikā uz svētku galda tiek klāts mazāk ēdienu, kā Latvijā. Tā ir kukurūzas zeme, tāpēc liela daļa ēdienu tiek gatavota tieši no kukurūzas. Tradicionāli galdā tiek likts tītars, tamales, gucamole un daudz kas cits. Viss ir atkarīgs no ģimenes stāvokļa, finansiālās situācijas, un arī no tā, ko katrs ēd. Tamales tiek gatavotas no kukurūzas mīklas, kurā iekšā tiek pildīta vistas fileja un meksikāņu zaļā mērce. Tradicionāli šis ēdiens tiek pasniegts uz banānu un kukurūzas lapām, meksikāņu restorāna El Santo X šefpavārs Javier Garcia.

Ar itāļiem ir mazliet savādāk nekā ar latviešiem, jo viņiem nav konkrētu svētku ēdienu. Galdā liek to, ko ēd ikdienā, taču ēdiens atšķiras dažādos Itālijas reģionos. Viens no klasiskajiem ēdieniem Itālijā ir antipasta, kas ir ļoti viegli pagatavojama no produktiem, kas parasti visiem ir mājās - marinēti dārzeņi, sēnes, sieri un vītinātas desas. Savukārt desertā tika izvēlēts viens no populārākajiem itāļu desertiem – tiramisu, par itāļu virtuvi stāsta restorāna Restorāns 3 šefpavārs Juris Dukaļskis.

Gruzīnu virtuves restorāna Alaverdi šefpavārs Šota Mudžirišvili: «Gruzijā nav tādas klasiskās Ziemassvētku svinēšanaas un īpašas Ziemassvētku ēdienkartes, taču visi Gruzijas ēdieni tiek uzskatīti par svētku ēdieniem, jo gruzīnu virtuve ir ļoti bagātīga.Viens no šādiem ēdieniem ir sacivi, kurš tiek klāts gan uz Jaunā gada, gan Ziemassvētku galda. Sacivi ir aukstā uzkoda un tiek gatavota no vistas vai tītara gaļas, un tiek pasniegta kopā ar riekstu mērci un gruzīnu garšvielām.»

Arī Grieķijā tradicionāli svin Ziemassvētkus, un mūsu svētku galds tiek klāts ļoti dažādi. Tradicionālie Ziemassvētku ēdieni Grieķijā ir Feta Psiti – ceptais feta siers, Horiatiki – grieķu ciema salāti, Melitzanosalata – Baba Ghanoush, Kourabiedes – mandeļu sniega bumbas, Ryzogalo – rīsu pudiņš un pildīti baklažāni. Visas šīs unikālās grieķu receptes var atrast mājaslapā ziemassvetki.borjomi.lv. Šodien es prezentēju desertu melomakarona, kurš ir tradicionālais grieķu cepums ar patīkamu medus un riekstu garšu, un tas tiek gatavots no 13 sastāvdaļām, par grieķu virtuvi stāsta restorāna Spitaki. Greek Deli Cafe šefpavārs Anastasios Kolliopoulos.