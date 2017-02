FOTO: Oskari sadalīti - labākās filmas  

Losandželosā svētdien (pirmdien pēc Latvijas laika) notika ASV Kinoakadēmijas balvu Oskars pasniegšanas ceremonija, kurā labus panākumus guva mūzikls La la Land, kas ieguva sešus Oskarus, bet par labāko filmu tika atzīta Moonlight (Mēnessgaisma).

Vispirms balvu pasniegšanas ceremonijā tika paziņots, ka balvu labākās filmas kategorijā ieguvusi La La Land, bet pēc tam kļūda tika labota un par šīs balvas laureāti tika pasludināta Moonlight.

Balvas pasniedzēji aktieri Vorens Bītijs un Feja Danaveja acīmredzot paņēma nepareizo aploksni, kā rezultātā La la Land producents Džordans Horvics uz skatuves tika pārtraukts pateicības runas vidū un viņam nācās atdot balvu Moonlight režisoram Berijam Dženkinsam.

Dženkinss sacīja, ka kaut ko tādu nebūtu varējis pat nosapņot.

La La Land režisors Deimians Šazels tika atzīts par labāko režisoru, bet galvenās lomas tēlotāja Emma Stouna - par labāko aktrisi.

Balvu labākā aktiera kategorijā saņēma Keisijs Afleks par lomu kinolentē Manchester by the Sea.

Balvu labākā otrā plāna aktiera kategorijā ieguva Maheršala Ali par lomu filmā Moonlight. Ali ir pirmais aktieris musulmanis, kurš saņēmis Oskaru.

Savukārt Viola Deivisa saņēma Oskaru labākās otrā plāna aktrises kategorijā par lomu filmā Fences.

Oskaru labākās ārzemju filmas kategorijā ieguva irāņu kinorežisors Asgara Farhadi kinolente The Salesman (Pārdevējs).

Irānas ārlietu ministrs Muhameds Džavads Zarifs jau apsveicis Farhadi ar iegūto balvu, vienlaikus atzinīgi novērtējot arī režisora lēmumu neierasties uz Oskara ceremoniju, šādi protestējot pret ASV prezidenta Donalda Trampa politiku imigrācijas jautājumā.

Vēstuli no Farhadi ceremonijā nolasīja irāņu astronaute Anuša Ansari.

Tajā režisors norādīja, ka nav ieradies aiz cieņas pret saviem tautiešiem un pārējām sešām valstīm, uz kurām attiecināts Trampa parakstītais izpildrīkojums, ar kuru ASV tika aizliegts iebraukt šo valstu pilsoņiem.

Visi seši režisori, kuru filmas bija nominētas Oskaram labākās ārzemju filmas kategorijā, piektdien kopīgā paziņojumā nosodīja «fašisma klimatu» ASV un citās valstīs.

Režisori vainoja «vadošos politiķus» baiļu radīšanā, «sadalot mūs pēc dzimuma, [ādas] krāsas, reliģijas un seksualitātes».

Lai gan Oskara balvas pasniegšanas ceremonijā varēja gaidīt asāku Trampa kritiku un vakara vadītājs komiķis Džimijs Kimels veltīja prezidentam ne vienu vien piezīmi, Farhadi bija vienīgais, kurš pauda īstu kritiku Baltā nama saimniekam.

Vairums balvu ieguvēju uz skatuves kāpa ar vairāk vai mazāk tradicionālām runām, tostarp pateicības vārdiem savām ģimenēm un kolēģiem.

Oskaru labākās dokumentālās filmas kategorijā ieguva filma OJ: Made in America, bet par labāko dokumentālo īsfilmu tika atzīta filma The White Helmets.

Kategorija Labākā dokumentālā īsfilma balvu pasniegšanas ceremonijā parasti nepiesaista lielu uzmanību, taču šis gads bijis izņēmums.

The White Helmets kinooperatoram 21 gadu vecajam sīrietim Haledam Hatebi tika liegts iebraukt ASV, tādēļ viņš nevarēja būt klāt Oskara ceremonijā.

Mediji vēstīja, ka Iekšzemes drošības ministrija pēdējā brīdī liegusi Hatebi ierasties ASV. Amatpersonas izteicās, ka saņemta informācija, kas atspoguļo kinooperatoru negatīvā gaismā.

Netflix 40 minūšu garā filma The White Helmets vēsta par glābšanas dienestu darbiniekiem Sīrijas pilsoņu karā.

Zootopia savukārt saņēma Oskaru labākās animācijas filmas kategorijā, bet labākās animācijas īsfilmas kategorijā Oskaru saņēma filma Piper.

Balvu labākās oriģināldziesmas kategorijā ieguva dziesma City of Stars no filmas La La Land.

Mūzikls tika pie balvām arī kategorijās Labākais oriģinālais skaņu celiņš, Labākais operatora darbs un Labākais inscenējums.

89.ASV Kinoakadēmijas balvu ieguvēju saraksts:

Labākā filma - Moonlight;

Labākais režisors - Deimians Šazels, La La Land;

Labākā aktrise - Emma Stouna, La La Land;

Labākais aktieris - Keisijs Afleks, Manchester by the Sea;

Labākais otrā plāna aktieris - Maheršala Ali, Moonlight;

Labākā otrā plāna aktrise - Viola Deivisa, Fences;

Labākā ārzemju filma - The Salesman (Irāna);

Labākā animācijas filma - Zootopia;

Labākā dokumentālā filma - OJ: Made in America;

Labākā īsfilma - Sing

Labākā animācijas īsfilma - Piper;

Labākā dokumentālā īsfilma - The White Helmets;

Labākais oriģinālais scenārijs - Manchester by the Sea, Kenets Lonergans;

Labākais adaptētais scenārijs - Moonlight, Berijs Dženkinss un Tarels Alvins Makkreinijs;

Labākā filmas apstrāde - Hacksaw Ridge;

Labākais operatora darbs - La La Land;

Labākais oriģinālais skaņu celiņš - La La Land;

Labākā oriģinālā dziesma- City of Stars, La La Land;

Labākā skaņu apstrāde - Arrival;

Labākā skaņu montāža - Hacksaw Ridge;

Labākie vizuālie efekti - The Jungle Book;

Labākais inscenējums - La La Land;

Labākais kostīmu dizains - Fantastic Beasts and Where to Find Them;

Labākais grims un frizūras - Suicide Squad.