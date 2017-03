Sagruvis slavens Maltas tūrisma objekts  

Vētrā trešdien sagruvis viens no slavenākajiem Maltas dabas pieminekļiem - klints arka Azūra logs.

Premjerministrs Džozefs Muskats tviterī ierakstījis, ka viņam «sirds lūzt» aiz skumjām par Azūra loga zaudējumu.

Sagrūstot klints arkai, neviens cilvēks nav cietis.

Sabrucis balsts, kas turējis arkas augšējo daļu, skaidroja ģeologs Pīters Gats. Tas noticis jūras erozijas rezultātā.

Azūra logs bija Goco salas populārākais tūrisma objekts.

Vidusjūras krasta klintī izveidojies tilts bijis redzams daudzos kino un televīzijas darbos, arī seriālā Game of Thrones (Troņu spēles) un 1981.gada filmā Clash of the Titans (Titānu cīņa).

Klints arka gadu gaitā bija sākusi drupt, un valdība vēl pagājušajā mēnesī nolēma, ka katrs, kas tiks pieķerts, ejot pāri arkai, tiks sodīts ar 1500 eiro naudassodu.