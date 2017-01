Ģimene pārliecināta par papīra ziedu biznesa idejas potenciālu

Rimants Jugans kopā ar sievu saskata potenciālu papīra ziedu biznesā. Sperti pirmie attīstības soļi.

Ideja radusies sievai bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā. Ģimene izveidojusi interneta vietni botanicals.lv, kurā tirgot savus ražojumus, un pagaidām norēķinus piedāvā veikt, izmantojot PayPal.

«Ziedus veido sieva. Es vairāk pieslēdzos tehniskajām lietām, kas saistītas ar mājas lapu un trešajām pusēm,» stāsta R. Jugans. Viņš ir pārliecināts, ka biznesa idejai ir potenciāls: «Grieztajiem ziediem jāmaina ūdeni, tie regulāri jāpērk (ja cilvēkam patīk nepārtraukta ziedu klātbūtne). Papīra zieds ir ilgmūžīgs, un tie vizuāli veidoti tuvu dabiskajam ziedam. Reizi nedēļā ar elpu tik jānopūš putekļi un lieta darīta. Šie ziedi var būt dāvana, jo tiek piegādāti iepakojumā, kur atliek pievienot apsveikumu. Un, ja nepieciešams, varam pievienot arī apsveikuma kartiņu ar pircēja iesūtīto tekstu.»

Ražošanas process - kā jau daudziem mazajiem biznesiem attīstības stadijā - šobrīd notiek mājas apstākļos, kamēr bērni bērnudārzā.

«No dabīgajiem ziediem visu laiku ir pieejamas tikai rozes. Bet cik var dāvināt dāmām rozes? Ļoti daudzām tās pat vairs nepatīk un rada sajūtu, ka dāvinātājam nav izdomas. Tagad peonija, anemone, dālija vai gundega var ziedēt vāzē neatkarīgi no gadalaika - ziema vai vasara. Turklāt iespējams izveidot arī kompozīcijas un pušķus pēc savas patikas. Lielākiem pasūtījumiem gan jārēķinās ar nedaudz ilgāku laiku, jo katra ziedlapiņa, katrs zieds ir roku darbs,» skaidro R. Jugans.

Produkta cena veidojoties no materiālu un tehniskajām izmaksām, kā arī ieguldītā laika. «Ļoti daudziem šķiet, ka latviešu roku darinājumi ir dārgi, bet pamēģiniet pats kaut ko jēdzīgu uztaisīt, kas izskatās skaisti un citiem ne tikai patīk, bet to gribētu arī iegādāties. Tas ir milzīgs laika patēriņš. Vienalga, vai tu sēdi birojā pie galda, vai rūpnīcā pie konveijera - tev maksā par to laiku, ko tu nostrādā. Un arī šis, roku darbs, ir ne mazāk vērtīgs,» uzskata R. Jugans.

Biznesa idejai veltītā interneta vietne atvērta pērnā gada decembra vidū. «Šobrīd vēl esam sākuma stadijā,» atzīst jaunais uzņēmējs.