Pirms gada tirdzniecības centrā Riga Plaza tika atvērta bērnu elektrokartingu halle Blue Shock Race KidsZone. Finansiālais ieguldījums Rīgas halles izveidē un uzturēšanā gada laikā sasniedzis apmēram 100 tūkstošus eiro, biznesa portālam db.lv stāsta Rīgas halles vadītājs Niks Jansons.

Rīgas halle ir prototips, kurā reālajā dzīvē testētas visas Blue Shock Race komandas idejas. Šobrīd Rīgas hallē strādā 8 darbinieki.

«Joprojām turpinām ieguldīt līdzekļus, lai arvien uzlabotu halles darbību, tomēr lielākais ieguldījums noteikti ir bijis laiks. Ieguldītais laiks halles izveidē un attīstībā ir neaprakstāms. Arī šobrīd joprojām attīstāmies un uzlabojam darbības procesu. Šis gads ir bijis saspringts, tomēr notikumiem bagāts,» skaidro N. Jansons.

Pieprasītākais un līdz ar to arī ienesīgākais pakalpojums ir elektrokartings, tomēr arvien biežāk cilvēki izvēloties arī dzimšanas dienas svinību organizēšanas pakalpojumus.

Jautāts, vai, saskaroties ar reālo tirgus situāciju, ir veiktas kādas izmaiņas sākotnējā biznesa plānā, kuri bijuši lielākie izaicinājumi, halles vadītājs saka: «Tirgus ir ļoti plašs jēdziens, bet tas, vai šo tirgu izdodas iekarot, ir uz mūsu pašu pleciem. Tirgus iekarošana arī ir bijis un noteikti būs Blue Shock Race lielākais izaicinājums. Mums ir ļoti spēcīga komanda, kura, veiksmīgi komunicējot ar klientiem un sadarbības partneriem, ir īsā laikā daudz panākusi. Pirmie izaicinājumi bija saistīti ar klientu piesaisti un informācijas trūkumu sabiedrībā, taču sadarbībā ar mentoru un vienu no Blue Shock Race dibinātājiem Arti Dauginu sapratām, ka klientiem ir jāzina, kādēļ vērts pie mums ierasties. Mums vajadzēja fiziski doties pie klientiem un parādīt, kāpēc jāapmeklē mūsu halle. Ir ļoti būtiski atrast piemērotāko, lētāko un ātrāko veidu, kā cilvēkus piesaistīt mūsu hallēm. Būtiskas izmaiņas sākotnējā biznesa plānā veikuši gan neesam, bet daudz strādājām pie tā, lai esošo biznesa plānu uzlabotu. Izskatās, ka tas arī izdodas, jo šobrīd mūsu klientu skaits pamazām pieaug.»

Pirktspēju Rīgā viņš vērtē kā diezgan augstu: «Pirktspēja nav problēma. Lielākās problēmas sagādā piedāvāto pakalpojumu vērtības celšana un solītā realizēšana. Biznesā ir tāds jēdziens kā «over deliver on your promises», gada laikā to esam neaprakstāmi uzlabojuši. Gada laikā esam veikuši arī nelielas izmaiņas cenu politikā. Atsevišķiem pakalpojumiem cenas paaugstinātas, bet mūsu attieksme attiecībā pret cenu paaugstināšanu ir šāda - ja pakalpojums maksā kādu noteiktu summu, nopērkot šo pakalpojumu, mēs klientam centīsimies sniegt 10 reizes lielāku vērtību nekā viņš par šo pakalpojumu ir samaksājis. Klientam vienmēr ir jādod vairāk, tad viņš atgriežas mūsu hallē atkal un atkal, jo ir apmierināts gan ar sniegtajiem pakalpojumiem, gan to cenu.»

Eksperimenti, izmaiņas un jaunumi tuvākajā laikā gaidāmi gan Rīgas, gan Liepājas halles darbībā, apstiprina N. Jansons: «Arvien vairāk pētām tirgu un mūsu auditoriju.»

Viņš arī atzīst, ka tiek apsvērta ideja par jaunas halles izveidi: «Jāsaka, ka interese par līdzīgu haļļu atvēršanu Rīgā ir ļoti liela. Šobrīd izsveram visas iespējas un kas to lai zina - varbūt drīzumā atvērsim vēl kādu elektrokartinga halli Rīgā vai citviet Latvijā.»

Runājot par Rīga Plaza kā vietu biznesam N. Jansons stāsta: «Viens no lielākajiem plusiem noteikti ir Rīga Plaza administrācija, kura mums sniedz neatsveramu atbalstu un palīdzību. Pašreizējais halles izvietojums tirdzniecības centrā mani apmierina, tomēr drīzumā noteikti būs gaidāmas arī kādas izmaiņas, taču šobrīd precīzu lēmumu vēl nav.» Nomas maksu tirdzniecības centrā Rīga Plaza viņš vērtē kā adekvātu.

Kā vēstīts, otrā Blue Shock Race trase tika atvērta Liepājā 2016. gada jūlijā. Šobrīd notiek projektu saskaņošana Lietuvā un Igaunijā, nākamgad jauni projekti tiks uzsākti arī citviet Eiropā un ASV.