Pērn kino skatītākās Latvijas filmas - Melānijas hronika un Svingeri

Nacionālais Kino centrs janvārī apkopojis 2016. gada statistikas datus filmu nozarē, un kopējā tendence ir pozitīva – Latvijas filmām bijis vairāk skatītāju, nekā iepriekšējos gados ierasts.

2016. gadā vērojama pozitīva tendence – Latvijā veidotās filmas ir pulcinājušas daudz lielāku auditoriju nekā 2015. gadā un iepriekš, turklāt pieaug skatītāju skaits dažādos filmu demonstrēšanas modeļos – gan kinoteātros un publiskās filmu izrādīšanas vietās, gan interneta platformā filmas.lv.

2016. gadā Latvijas kinoteātros kopējais apmeklētāju skaits ir 2 516 259, no tiem Latvijas filmas apmeklējuši 185 782. Tātad apmeklētāju skaita ziņā Latvijas filmu tirgus daļa ir 7,38 %, un šo rādītāju Latvijas filmām izdevies dubultot salīdzinājumā ar 2015. gadu, kad šis rādītājs bija tikai 3,81%.

Šim faktam ir arī gluži objektīvs izskaidrojums – 2015. gadā kinoteātru repertuārā nonāca tikai trīs Latvijā uzņemtas pilnmetrāžas spēlfilmas, kamēr 2016. gadā – septiņas.

No tām apmeklētāju skaita ziņā veiksmīgākās ir divas filmas, kas iekļuvušas gada skatītāko filmu desmitniekā, kopējā konkurencē ar filmām no Eiropas un ASV. Pirmā no tām ir studijas Mistrus Media un režisora Viestura Kairiša Melānijas hronika (75 160 skatītāji, 4. vieta topā), otrā – studijas Platforma Filma un režisora Andreja Ēķa spēlfilma Svingeri (50 111 skatītājs, 10. vieta topā). Trešā Latvijas spēlfilma ar lielāko auditoriju ir studijas Tasse Film un režisora Renāra Vimbas debija Es esmu šeit (26 409 skatītāji).

2016. gada garumā Nacionālā Kino centra administrētais portāls filmas.lv apmeklēts 171 000 reižu un fiksēti 825 000 lapu skatījumi.