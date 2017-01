Piektdienas intervija ar apdrošināšanas sabiedrības BALTA valdes priekšsēdētāju Bogdanu Benčaku

Biznesa portāls Db.lv piedāvā piektdienas mini interviju sēriju. Katru nedēļu kāds no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem sniedz atbildes uz jautājumiem - gan nopietniem, gan arī personīgākiem.

Uz jautājumiem šonedēļ atbild apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) valdes priekšsēdētājs Bogdans Benčaks (Bogdan Benczak). «Esmu lepns par savu komandu, jo kā vadītājs ar pārliecību varu teikt – mūsu komandā ir labākie Latvijas speciālisti nozarē,» pauž B. Benčaks.

- Kāpēc Jūs strādājat šajā uzņēmumā/nozarē?

Šī ir ļoti specifiska un interesanta nozare, un tā mani aizrauj ar visu savu būtību. Apdrošināšana ir vairāk nekā tikai pakalpojums – tā ir drošības sajūta. Pārdodot šo drošības sajūtu klientam, Tu sagaidi, ka risks, kuru apdrošini, nerealizēsies vai realizēsies ar noteiktu, iepriekš plānotu biežuma tendenci. Ja nespēj uzņemties risku, noteikti neesi piemērots apdrošināšanas uzņēmuma vadīšanai.

Lai gan esam finanšu institūcija, mūsu darbība būtiski atšķiras, piemēram, no banku sektora. Ja banka ar klientu sazinās teju katru dienu, mēs ar klientu komunicējam lielākoties divas reizes – pakalpojuma iegādes brīdī un tad, kad klientam noticis negadījums un nepieciešams apdrošinātāja atbalsts. Veidot komunikāciju ar klientu viņa krīzes situācijā ir vēl viens no izaicinājumiem, jo ir teju neiespējami paredzēt, kādas ir klienta gaidas. Taču tā sajūta, kad esi palīdzējis, sniedz milzīgu gandarījumu un motivāciju turpināt.

Un tam visam pāri ir sabiedrības izpratnes veicināšana, jo apdrošināšana nav visiem tuvs un saprotams pakalpojums, «drošības sajūta» nav taustāma. Lielākā daļa zina, kas ir vispārējā obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA), KASKO un īpašuma apdrošināšana, bet izpratne par pārējiem apdrošināšanas pakalpojumiem ir ievērojami zemāka. Tā kā OCTA ir obligāta, tā bieži tiek uztverta pat kā nodoklis, nevis papildu drošība. Izpratnes veicināšanai, savukārt, ir nepieciešams laiks, tātad – pacietība.



- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto nozari un Latvijas valsti kopumā?

Mani iepriecina, ka iedzīvotāji arvien vairāk sāk izprast apdrošināšanas nozīmību un novērtēt apdrošinātāja sniegto atbalstu ārkārtas situācijās, par ko liecina klientu skaita pieaugums nozarē kopumā. Diemžēl to pašu es nevarētu teikt par konkurences izraisīto «cenu karu», kas pēdējā laikā iezīmējas arvien spēcīgāk un kā rezultātā zaudētāji būs gan klienti, gan Latvijas ekonomika. Redzu, ka tendences no Polijas un citiem Eiropas tirgiem ienāk arī Latvijā, piemēram, tā dēvētie, atlīdzību fermeri, kuri vēlas nopelnīt uz apdrošināšanas atlīdzību izmaksu procesu.

- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto uzņēmumu?

Mani iepriecina BALTA sasniegtie rezultāti. Esmu cīnītājs, un man patīk uzvarēt. Kad kopā ar komandu sasniedzu rezultātu, tas mani dara laimīgu. Vēl mani iepriecina darbinieku iesaiste uzņēmumā, kas man kā vadītājam ir ļoti svarīga. Ar lepnumu varu teikt, ka jau otro gadu BALTA saņēmusi titulu «Labākais darba devējs Baltijā». Par skumjām lietām – tādu, manā skatījumā, runājot par BALTA, nav.

- Kas Jums ir šā brīža lielākā aktualitāte?

Mana lielākā vērtība un galvenā prioritāte ir un būs mana ģimene. Laimīga ģimene ir spēks, un tā stāv pāri visam, arī biznesam.

- Vai Jūs un Jūsu pārstāvēto uzņēmumu var atrast interneta sociālajos tīklos? Kāpēc – jā vai nē?

Es kā Bogdans Benčaks, privātpersona, sociālo tīklu izmantošanā esmu neaktīvs – man tam īsti neatliek laika. Patiesībā man pat nav sava Facebook profila. Taču vienlaikus kā uzņēmuma vadītājs esmu pārliecināts, ka uzņēmumam ir jābūt pārstāvētam sociālajos tīklos – tā ir iespēja ikdienā būt klāt klientam, komunicēt par viņam un mums svarīgiem tematiem neformālākā gaisotnē. Ticu, ka aktīva komunikācija sociālo mediju vidē arī ir daļa no uzņēmuma panākumiem. BALTA ir pārstāvēta lielākajos sociālajos tīklos – Facebook, Draugiem, Twitter, Linkedin. Šogad plānojam startēt arī Instagram.

- Atklājiet savu labāko un sliktāko īpašību?

Par vienu no savām pozitīvākajām iezīmēm noteikti uzskatu spēju saprasties ar cilvēkiem, komunicēt. Gribētos teikt, ka sliktu īpašību man nav, tomēr, skatoties savā plānotājā, saprotu, ka plānošanas prasmes viennozīmīgi ir joma, kas man noteikti vēl ir jāattīsta.

- Ko Jūs noteikti tuvāko piecu gadu laikā gribētu sasniegt/izdarīt?

Noteikti vēlos sasniegt biznesā izvirzītos ambiciozos mērķus. Nākamo piecu gadu laikā man jānomaksā arī hipotekārais kredīts. Vēl sagaidu izaicinājumu, manām meitām sasniedzot pusaudžu vecumu. Plānoju arī vairākas apmācības ar mērķi uzlabot vadības prasmes un, protams, ceļot. Viens no maniem sapņiem ir doties ar ģimeni mēnesi ilgā ceļojumā uz ASV.

- Kas jāņem vērā cilvēkam, kurš vēlas strādāt Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā?

Būt daļai no BALTA nozīmē būt daļai no labākā darba devēja komandas. No vienas puses, tā ir privilēģija. No otras puses, tas uzliek papildu atbildību. Taču galvenais, ko mēs sagaidām no ikviena sava darbinieka – jebkurai rīcībai ir jābūt saskaņā ar mūsu misiju un vērtībām. Tas ir pats svarīgākais.



- Pastāstiet par savu ceļu uz pašreizējo amatu un to, kāds bija Jūsu pirmais darbs?

Mana pirmā darba pieredze bija septītajā klasē – vasaras brīvlaikā piestrādāju šampinjonu fermā. Savu profesionālo karjeru uzsāku kā jurists privātā advokātu birojā, līdz vienu dienu ievēroju Polijas vadošā apdrošinātāja PZU grupas darba sludinājumu, kas mani patiesi ieinteresēja. Un tā kā speciālists PZU grupai pievienojos 1999. gada 1. augustā. Septiņpadsmit gadu laikā esmu mērķtiecīgi virzījies augšup, un šobrīd esmu apdrošināšanas sabiedrības BALTA, PZU grupas meitas uzņēmuma, valdes priekšsēdētājs. Daži no kolēģiem pat saka, ka man ir izdevies izveidot karjeru amerikāņu stilā, sasniedzot kalna virsotni.

- Kā un kad radies Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un logo?

Jaunais BALTA logo tika ieviests, uzņēmumam pievienojoties PZU grupai. Manā skatījumā šis logo iemieso sevī pozitīvu enerģiju. Vēl vairāk – ir pagājuši vairāk nekā divi gadi, un man vēl joprojām šis logo ļoti patīk.

- Vai ir kas tāds, ko Jūs nepiedodat darbā vai dzīvē kopumā?

Es vienmēr cenšos būt godīgs – tas man ir ļoti svarīgi. Un tieši šādu pašu rīcību es sagaidu arī no pārējiem. Ja neesi godīgs – mums nav pa ceļam. Un šo principu es ievēroju gan savā profesionālajā darbībā, gan privātajā dzīvē.

- Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Viena no mūsu uzņēmuma pamatvērtībām ir godīgums attieksmē pret klientiem, sadarbības partneriem un vienam pret otru. Ar prieku un lepnumu varu paziņot, ka tikko publiskoti ziņu aģentūras LETA un pētījumu centra SKDS socioloģiskās aptaujas rezultāti – Latvijas klienti novērtējuši BALTA kā godīgāko apdrošinātāju arī 2016. gadā, piešķirot šo titulu mums jau 14 gadus pēc kārtas.

- Vai Jums ir kāda īpaša metode, kas palīdz saņemties sarežģītās situācijās? Kāda tā ir?

Komunikācija un spēja paļauties. Septiņpadsmit gadu laikā esmu pārdzīvojis daudz krīzes, un no katras krīzes esmu paņēmis kādu mācību, pieredzi. Ja ir sarežģījumi, ir jārunā. Un vēl – jāspēj paļauties un uzticēties. Mans spēks ir mana komanda – zinu, ka kopā varam atrisināt jebkuru problēmu, ja vien savā starpā komunicējam un viens otram uzticamies.

- Kas Jūs pēdējā laikā ir patiesi pārsteidzis – patīkami vai nepatīkami?

BALTA darbinieku iesaistes aptaujas rezultāti – otro gadu pēc kārtas esam ieguvuši Baltijas labākā darba devēja titulu. Vēl vairāk – mums izdevies palielināt rezultātus no teicamiem uz izciliem, un tas mani tiešām pārsteidza. Viens ir sasniegt labus finanšu rezultātus, pavisam kas cits – izdarīt to darbiniekiem pieņemamā veidā.

- Ja Jums gribētu noorganizēt ideālas pusdienas, kādas tās būtu?

Kopā ar manu sievu, priekšroku dodot jūras veltēm un itāļu virtuvei.

- Kura grāmata/filma/personība ir uz Jums atstājusi vislielāko ietekmi – profesionāli un personīgi?

No filmām – Džerijs Magvairs (Jerry Maguire) ar Tomu Krūzu galvenajā lomā, kas palikusi atmiņā ar divām atziņām: pirmā – ja esi godīgs, tu sasniegsi mērķi; otrā – nekad nepadodies. No grāmatām – visbiežāk esmu atgriezies pie Vladislava Reimonta romāna Apsolītā zeme (Władysław Reymont, Ziemia obiecana – poļu val.) – tas ir stāsts par trīs draugiem, kuri kopā nodibināja uzņēmumu.

- Kas Jūs iedvesmo un motivē?

Dzīvē kopumā mana iedvesma ir mani bērni – tieši viņi mani iedvesmo būt aktīvam, turpināt iesākto, rādīt piemēru. Biznesā mani motivē ambiciozs mērķis un virzīšanās uz šo mērķi. Savas profesionālās karjeras laikā man ir bijusi iespēja strādāt ar patiesi iedvesmojošiem vadītājiem, no kuriem esmu daudz mācījies. Manuprāt, labam vadītājam ir jāspēj iedvesmot sasniegt jaunas virsotnes.

- Kā, Jūsuprāt, vislabāk iztērēt loterijā laimētus 10 tūkstošus eiro?

Pusi es noteikti ziedotu labdarībai, bērniem. Otru pusi izmantotu sava sapņa realizēšanai – ceļojumam uz ASV.

- Kam Jūs savā darba ikdienā pievēršat vislielāko uzmanību? Vai Jums ir savi īpašie rituāli darba dienu uzsākot, tās laikā vai to noslēdzot?

Ikdienā vislielāko uzmanību pievēršu komunikācijai ar cilvēkiem, jo nereti tieši savstarpējā komunikācija ir tas, kas mums tik ļoti pietrūkst. Runājot par rituāliem, man tāds ir tikai viens – esmu atkarīgs no rīta kafijas.

- Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu smieklīgu/interesantu atgadījumu no dzīves/darba.

Lai joks būtu izdevies, tas ir jāstāsta pareizajā laikā, pareizajā vietā un pareizajiem cilvēkiem. Pretējā gadījumā tas zaudē savu patieso esenci.

- Jūsu novēlējums db.lv lasītājiem.

Veselība un ģimeniska kopības sajūta – tās nekad nevienam nevar būt par daudz!



- Lūdzu, iesakiet kādu kultūras pasākumu, kuru būtu vērts apmeklēt.

Es ar nepacietību gaidu Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkus 2018. gadā. Manī latviešu tautas vēlme dziedāt un dejot rada patiesu apbrīnu un bijību. Kopš sāku savas darba gaitas BALTA, apgūstu arī latviešu valodu, iepazīstu tuvāk kultūru. Viena no, manā skatījumā, emocionālākajām un spēcīgākajām dziesmām noteikti ir Saule, Pērkons, Daugava. Reizēm šo dziesmu klausos ar vienkārši mērķi gūt spēcīgas emocijas.

Informācija par rubriku: Jautājumi visiem šīs rubrikas dalībniekiem ir vienādi. Atbildes dalībnieki sniedz rakstiski.