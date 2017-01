Piektdienas intervija ar Euroaptieka valdes priekšsēdētāju Ivaru Nelsonu  

Biznesa portāls Db.lv piedāvā piektdienas mini interviju sēriju. Katru nedēļu kāds no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem sniedz atbildes uz jautājumiem - gan nopietniem, gan arī personīgākiem.

Uz jautājumiem šonedēļ atbild Ivars Nelsons, SIA Euroaptieka valdes priekšsēdētājs .

Trīs svarīgākie fakti par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu? Ar ko Jūsu uzņēmums ir unikāls?

Lepojos, ka mēs bijām pirmie, kas izveidoja pašapkalpošanās tipa aptiekas. Euroaptieka bija arī pirmā, kas ieviesa konsultācijas aptiekās – izglītotus darbiniekus, kuri strādā tieši pašapkalpošanās zālēs un konsultē klientus, palīdzot viņiem gan orientēties preču klāstā, gan izvēlēties sev piemērotākos produktus. Pašlaik mēs mērķtiecīgi vēlamies panākt, ka aptieka ir vieta, kuru cilvēki apmeklē, lai preventīvi rūpētos par savu veselību un labsajūtu, nevis ierastos tikai tad, kad jau ir skārušas veselības problēmas. Manuprāt, ir jālauž stereotips par aptieku kā tikai zāļu tirdzniecības vietu.

Kāpēc Jūs strādājat šajā uzņēmumā/nozarē?

Novērtēju iespēju strādāt tik dinamiskā darbavietā kā Euroaptieka, kur, lai gan ik dienas sastopos ar izaicinājumiem, valda pozitīva atmosfēra. Esmu komandas cilvēks un ticu, ka tieši komandā ir spēks.

Jāpiemin, ka, sekojot pasaules tendencēm farmācijas mazumtirdzniecības jomā, Euroaptieka ir uzņēmums, kurš nepārtraukti attīstās, kas mūsu komandai sniedz milzum daudz jaunu iespēju.

Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto nozari un Latvijas valsti kopumā?

Mani noteikti iepriecina tas, ka cilvēki Latvijā arvien aktīvāk pievērš uzmanību savai veselībai – cilvēki daudz vairāk ieklausās sevī un domā par savu labsajūtu. Veselīgs dzīvesveids gūst aizvien lielāku nozīmi cilvēku ikdienā – tas mani noteikti iepriecina.

Raugoties uz nozari un valsti kopumā, apbēdina, ka, skatoties no brīvā tirgus ekonomikas redzespunkta, farmācijas nozare ir ļoti ierobežota. Tāpat uzskatu, ka Latvijas sabiedrība ir slikti informēta par zāļu pieejamību aptiekās – par to, vai konkrētās zāles pieejamas Latvijā, kurās aptiekās, cik maksā utt. Turklāt pašlaik tiek virzītas Ministru kabineta noteikumu izmaiņas, kas ļoti būtiski apgrūtinās sabiedrības informēšanu par iespējām iegādāties zāles izdevīgāk. Visbeidzot, Latvijā ir izteikts farmaceitu trūkums.

Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto uzņēmumu?

Iepriecina tas, ka ikviens Euroaptiekas darbinieks strādā un domā par to, kā palīdzēt klientam. Mūsu prioritāte ir kvalitatīva farmaceitiskā aprūpe, un tas ir pamats visam, ko Euroaptiekā darām. Mani iepriecina, ka varam ikdienā palīdzēt cilvēkiem rūpēties par savu labsajūtu un skaistumu. Cilvēki preventīvi rūpējas par savu veselību, lietojot vitamīnus. Domājot par kaulu, locītavu un muskuļu veselību, cilvēki sporto. Mēs regulāri veidojam informējošas un izglītojošas kampaņas, piemēram, Sirds veselības skolu, Diabēta skolu, veselīga dzīvesveida kampaņu Lielais Latvijas veselības tests un citas.

Tāpat priecē, ka cilvēki aizvien biežāk nāk uz aptieku un masu produkcijas kosmētikas līdzekļu vietā izvēlas iegādāties kvalitatīvu kosmētiku, konsultējoties ar pieredzējušiem farmaceitiem un konsultantiem.

Kā jau minēju, farmaceitu trūkums Latvijā rada raizes. Taču tam ir rasts daļējs risinājums – Euroaptieka piedalās koledžu programmā, kas ļauj farmaceita izglītību iegūt īsākā laikā un efektīvāk.

Kas Jums ir šā brīža lielākā aktualitāte?

Tā kā Euroaptiekas valdes priekšsēdētāja amatā esmu salīdzinoši nesen, pašlaik man ir aktuāla vadības stila attīstīšana un produktīvas sadarbības izveide ar savu komandu, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvarošana no jauna. Katram šī līdzsvara formula ir īpaša, un uzskatu, ka tā jāatrod visiem cilvēkiem, meklējot iespējas strādāt gan darbam, gan sev. To vēlos redzēt arī savā komandā un līdzcilvēkos – zināt, ka viņi domā par līdzsvaru dzīvē, veltot laiku saviem hobijiem un sev interesējošām lietām, piemēram, koncertiem. Ikvienam ir jāatrod laiks sev.

Vai Jūs un Jūsu pārstāvēto uzņēmumu var atrast interneta sociālajos tīklos? Kāpēc – jā vai nē?

Jā, mēs esam aktīvi sociālajos tīklos, kur ir sastopama liela daļa mūsu klientu. Tas ir viens no kanāliem, kur varam informēt klientus par Euroaptiekas aktualitātēm, sniegt padomus, piemēram, kā cīnīties ar rudens saslimšanām vai kā rūpēties par savu sejas ādu. Aktīvi komunicējam par profilakses nozīmību, kā arī mudinām rūpes par veselību padarīt par ikdienas ieradumu. Sociālie tīkli ir arī viens no kanāliem, kur informējam par mūsu īpašajiem piedāvājumiem.

Atklājiet savu labāko un sliktāko īpašību?

Esmu labsirdīgs cilvēks ar augstu atbildības izjūtu – gan pret sevi, gan līdzcilvēkiem. Tāpat manī mīt nerimstoša vēlme attīstīties un sevi pilnveidot, iegūstot jaunas zināšanas. Uzskatu, ka katram pašam sevi jāattīsta kā personību – nedrīkst gaidīt, ka kāds tevi izmainīs un padarīs labāku un laimīgāku, priecīgāku un interesantāku. Katram pašam jāsāk ar sevi!

Viena no sliktajām īpašībām ir nepacietība. Man nepatīk, ja darbi nevirzās uz priekšu vēlamajā tempā. Tomēr vienlaikus tā ir arī laba īpašība – pats sev esmu dzinulis iet uz priekšu un darboties arvien sparīgāk.

Ko jūs noteikti tuvāko piecu gadu laikā gribētu sasniegt/izdarīt?

Ja pavisam īsi, es vēlētos mainīt sabiedrības uzskatus par aptieku. Parādīt, ka aptieka ir vieta, kur doties, lai rūpētos par savu labklājību arī ikdienā, nevis tikai tad, kad radušās nopietnas veselības problēmas. Viennozīmīgi – pēc pieciem gadiem aptieka nebūs tāda, kādu to pazīstam tagad. Aptiekā būs pieejami papildu servisi, būs daudz plašāks sortiments, un tā noteikti mainīsies līdz ar moderno tehnoloģiju attīstību.

Mums jāsaprot, ka pasaule strauji attīstās un uzņem ātrumu – ir nepārtraukti jāpilnveidojas, jādomā ārpus standartiem. Tāpat, lai izdzīvotu šajā mainīgajā laikmetā un būtu kaut soli priekšā citiem, mums jāapzinās, ka mēs paši esam tie, kas rada nākotnes nosacījumus.

Kas jāņem vērā cilvēkam, kurš vēlas strādāt Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā?

Pats svarīgākais, ko novērtēju savā komandā, ir godīga un labvēlīga attieksme pret sevi un apkārtējiem, cieņpilna savstarpējā komunikācija un vēlme sevi pilnveidot un attīstīt kā personību. Cilvēka attieksmei bieži vien ir lielāka nozīme par profesionālajām iemaņām un zināšanām, tāpēc tieši attieksme ir tas, ko ļoti augstu vērtēju. Profesionālās iemaņas, piemēram, darba pieredzi, var uzkrāt, zināšanas var iegūt, taču attieksmi mainīt ir daudz grūtāk, tāpēc pareizajai attieksmei ir galvenā loma.

Ārkārtīgi svarīga īpašība ir arī spēja strādāt komandā. Ikviens mūsu darbinieks ir komandas spēlētājs – tas veicina uzņēmuma spēju sasniegt labākus rezultātus, kā arī veido darbinieku lojalitāti.



Pastāstiet par savu ceļu uz pašreizējo amatu un to, kāds bija Jūsu pirmais darbs?

Mans pirmais darbs bija kādā mazā uzņēmumā, kas nodarbojās ar zeķu un zeķbikšu importu un tirdzniecību mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā.

Pēc tam strādāju Deloitte Audits Latvia, kur guvu pieredzi dažādās industrijās, kas man iemācīja ārkārtīgi daudz par dažādiem klientiem, uzņēmumu kultūru un pieejām. Strādājot Deloitte grupā, nepilnus divus gadus man bija iespēja būt Londonā, kur guvu neatsveramu pieredzi – cilvēki, viņu attieksme un pieeja biznesam, komunikācijai un dzīvei bija pilnīgi atšķirīga no ierastā. Dzīvojot un strādājot Londonā, mans pasaules redzējums paplašinājās, un es sapratu – sky is not the limit.

Pirms pievienošanās Euroaptiekas komandai biju finanšu direktors SIA Clean R.

Visa mana līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar finansēm. Arī Euroaptiekas komandai sākotnēji pievienojos kā Finanšu departamenta direktors.

Kā un kad radies Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un logo?

Logo grafiskais zīmējums – zaļais grieķu krusts, kuru apņēmusi balta čūska, – ir farmācijas simbols. Baltā krāsa simbolizē tīrību, sterilumu un labo gribu, savukārt zaļā krāsa ir dabas un harmonijas simbols, tā ir krāsa, kas raksturo veselīgu dzīvesveidu. Sarkanā krāsa simbolizē sirdi, asinis, aizrautību un dzīvību.

Vai ir kas tāds, ko Jūs nepiedodat darbā vai dzīvē kopumā?

Līdzcilvēkos, it īpaši komandā, man ir grūti piedot destruktīvu rīcību. Piemēram, ja produktīvas darbības vietā notiek ķīviņi, kad, nepatiesi nomelnojot vai zākājot komandas biedru, tiek jaukts mikroklimats un radīta augsne intrigām, tas ir nepiedodami.

Vai jums ir kāda īpaša metode, kas palīdz saņemties sarežģītās situācijās? Kāda tā ir?

Ja radusies sarežģīta situācija, manuprāt, pats svarīgākais ir apzināties iespējamos situācijas iznākumus. Izstrādāt rīcības plānu, saplānot nepieciešamās aktivitātes, lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu, – tās ir lietas, kas palīdz mazināt neziņu un saņemties.

Kas Jūs pēdējā laikā ir patiesi pārsteidzis – patīkami vai nepatīkami?

Pēdējā laikā patiesu pārsteigumu man nav bijis. Esmu atvērts pasaulei un tās dažādībai, katrā situācijā saskatu iespēju mācīties un augt kā personībai, tāpēc mani ir grūti pārsteigt. Ja godīgi, neatceros, kas mani pēdējā laikā būtu patiesi pārsteidzis.

Ja Jums gribētu noorganizēt ideālas pusdienas, kādas tās būtu?

Tās noteikti būtu pusdienas, ko gatavotu es pats, – gatavošana ir viens no maniem hobijiem. Tā ir kā meditācija, kad varu atslēgties no visiem ikdienas darbiem un rūpēm. Man patīk gatavot kādam – viesiem, tāpēc ideālajās pusdienās viesi būtu draugi, kas piepildītu telpu ar saviesīgām sarunām. Lai pusdienas būtu patiešām ideālas, tajās varētu piedalīties kāds Latvijas TOP pavārs, kas pieslīpētu maltītes nianses un iemācītu man kādu jaunu recepti.

Kura grāmata/filma/personība ir uz Jums atstājusi vislielāko ietekmi – profesionāli un personīgi?

Gribu uzsvērt, ka visi cilvēki, ar kuriem man dzīvē bijusi laime sadarboties – gan darbā, gan privātajā dzīvē –, ir uz mani atstājuši iespaidu, kas palīdzējis veidot mani kā personību. Mēs visi kaut ko paņemam, iegūstam no apkārtējiem cilvēkiem, arī tad, ja tas nav apzināti. Tiesa, ne vienmēr tas ir kas pozitīvs – no kāda cilvēka varam paņemt pozitīvo enerģiju un labo piemēru, bet no kāda cita – iedvesmoties būt labākam. Cilvēki, kas rīkojas man nepieņemami, motivē mani piedomāt pie savas rīcības un uzvedības, lai es pats nekļūtu viņiem līdzīgs.

Nevarētu teikt, ka lasītais mani iedvesmoja, bet uzrunāja gan. Nesen lasīju N. Džokoviča grāmatu Servēju uzvarai, kas stāstīja par to, cik svarīgi, ka cilvēks ir atvērts pasaulei. Protams, tas nenozīmē, ka jāpieņem pilnīgi viss no A līdz Z, bet ir jāskatās uz lietām un notikumiem ar atvērtu sirdi.

Kas jūs iedvesmo un motivē?

Mani iedvesmo un motivē neatlaidīgi cilvēki, kas apzināti dodas uz savu mērķi. Tie ir cilvēki ar savu vīziju un redzējumu. Arī pats mērķis mani iedvesmo – lai spētu radīt, ir jāizvirza mērķi, jo jāzina, kur vēlies iet. Cilvēks nevar vienkārši kaut kur virzīties, tas nav produktīvi. Ir svarīgi apzināties, uz kurieni virzies, un ticēt, ka domas materializējas, jo ticība domu spēkam savienojas ar mērķi – ja kaut ko vēlies, tu vari to sasniegt. Patiesībā, kad paskatos uz sevi, visu, ko esmu vēlējies, patiešām vēlējies, esmu saņēmis. Tas, protams, nenozīmē, ka jāsēž dīvānā un vienkārši jāgaida, kad sapņi piepildīsies. Ja tu zini, ko gribi, un darbojies attiecīgajā virzienā, tad dari to aktīvi un ļauj mērķa piepildījumam atnākt pie tevis. Tam es dzīvē ticu, savā ziņā tas ir mans dzīves moto.

Kā, jūsuprāt, vislabāk iztērēt loterijā laimētus 10 tūkstošus eiro?

Uzskatu, ka tas, kas viegli nāk, viegli iet, tāpēc 10 tūkstošus es tērētu kādam skaistam ceļojumam, piemēram, uz Āfriku vai Aļasku. Laimētos 10 tūkstošus varētu iztērēt arī, piemēram, biļetēm uz vasaras olimpiskajām spēlēm. Protams, ja vien nosacījumi ir tādi, ka dzīvei un veselībai nav nekādu citu nepieciešamību tajā brīdī – pretējā gadījumā šo naudu tik viegli neiztērētu.

Kam Jūs savā darba ikdienā pievēršat vislielāko uzmanību? Vai Jums ir savi īpašie rituāli darba dienu uzsākot, tās laikā vai to noslēdzot?

Īpašu rituālu man nav, taču vēlos piebilst, ka ikdienā noteikti pievēršu uzmanību un meklēju iespējas personīgai komunikācijai. Es dodu priekšroku jautājumu risināšanai klātienes sarunās, nevis ar e-pastu starpniecību. Manuprāt, lai varētu kopīgi meklēt problēmu risinājumus, ir svarīgi izprast līdzcilvēku viedokli un sajust noskaņojumu.

Izstāstiet kādu interesantu atgadījumu no dzīves/darba.

Mūsu kolēģi aptiekā ir radoši un atraduši neierastu, bet patiesi aizraujošu vaļasprieku – mākslas darbu veidošanu no neizlietotajiem medikamentiem.

Idejas aizsākumi par kopīgu radošo darbu meklējami aptieku vadītāju apmācībās, kad bija iespēja apgūt arī gleznošanu. Aptiekas vadītājai redzētais un apgūtais tik ļoti gāja pie sirds, ka viņai radās ideja to realizēt arī kopā ar savas aptiekas darbiniekiem. Pašlaik mākslas darbu radīšana aptiekas kolektīvam jau kļuvusi par tradīciju.

Jūsu novēlējums db.lv lasītājiem.

Rūpējieties par savu veselību šodien, neradot sev emocionālas un fiziskas veselības problēmas nākotnē. Apzinot savus paradumus, atrodiet veidus, kas motivē jūs uz pārmaiņām un personības pilnveidošanu. Dzīvojiet saskaņā ar sevi!

Iesakiet kādu kultūras pasākumu, kuru būtu vērts apmeklēt.

Noteikti ieteiktu apmeklēt kādu pianista Vestarda Šimkus – Latvijas talanta, varētu pat teikt virtuoza – klavierspēles koncertu. Šodien, 13.01., norisināsies viņa koncerts Novecento Spīķeru koncertzālē. Tā, manuprāt, būs ne tikai bauda ausīm, bet arī bauda dvēselei. Vestards mani pārsteidz arī kā personība – neatlaidīgs darbs sevis pilnveidošanā un izcilu īpašību apvienojums, kas rada pārsteidzošu talantu.

Informācija par rubriku: Jautājumi visiem šīs rubrikas dalībniekiem ir vienādi. Atbildes dalībnieki sniedz rakstiski.