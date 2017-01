Biznesa portāls Db.lv piedāvā piektdienas mini interviju sēriju. Katru nedēļu kāds no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem sniedz atbildes uz jautājumiem - gan nopietniem, gan arī personīgākiem.

Uz jautājumiem šonedēļ atbild Inchcape Motors Latvia BMW grupas direktors Ivars Norvelis . «Latvijā esam vienīgie un oficiālie izplatītāji BMW automobiļiem un motocikliem, MINI, savukārt Alpina zīmolu pārstāvam visā Baltijā. Mēs ceram, ka šā gada marta beigās, aprīļa sākumā noslēgsies mūsu salona rekonstrukcija un klientus varēsim uzņemt jaunās telpās,» stāsta I. Norvelis.

- Kāpēc Jūs strādājat šajā uzņēmumā/nozarē?

Mani patiesi aizrauj auto industrija un tās iespējas. Auto pats par sevi ir salīdzinoši neliels priekšmets, kas sevī koncentrē ļoti daudz - cilvēka tehnoloģisko izdomu un sasniegumus, stilu un dizainu, fokusu uz detaļām. Vienlaikus gan auto nozarē kā tādā, gan premium klases auto segmentā konkurence ir pietiekami asa, reizēm pat pašiem ar sevi, lai aizvien būtu jādomā par to, kā mainīties, kā uzlabot piedāvājumu, servisu, kā sasniegt klientu labāk.

- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto nozari un Latvijas valsti kopumā?

Iepriecina droši vien tas, lai arī pakāpeniski, bet tomēr valsts tiecas sakārtot transporta nozari. Pašlaik tiek sperti soļi, lai nodokļus un nodevas padarītu par instrumentiem, kas palīdz sakārtot vai stimulēt noteiktus jautājumus. Piemēram, transporta ekspluatācijas nodokļa reforma, kas paredz nodokļa likmes aprēķināt pēc oglekļa dioksīda izmešu daudzuma. Faktiski ir runa par to, ka autovadītājus aicina pievērst vairāk uzmanības auto efektivitātei. Šim, protams, nevajadzētu būt vienīgākajam instrumentam, bet tas noteikti ir viens no soļiem.

Līdzīgi ar nodokli ārvalstīs reģistrētiem auto, kas tiek izmantoti satiksmē Latvijā. Mēs visi gribam modernāku infrastruktūru, diemžēl šo mērķi nevar sasniegt bez pašu auto vadītāju iesaistes. Vienlaikus tā ir arī vienlīdzības panākšana, jo kāpēc gan kādam, kurš izmanto ceļus, ir tiesības izvairīties no nodokļu nomaksas, bet kādam ir jāmaksā par visiem?

Savukārt, apbēdina nozares vienotības trūkums, lai gan tas attiecas ne tikai uz auto nozari, to mēs varam redzēt arī citur. Manuprāt, ilgtermiņā pat konkurenti var iegūt, spējot sadarboties un saskatīt iespējas, kādi uzlabojumi nepieciešami, iesaistoties valsts procesos u.tml.

- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto uzņēmumu?

Mēs kā atbildīgs uzņēmums nodrošinām, manuprāt, lielisku darba vidi, turklāt raugoties no dažādiem skatupunktiem. Tā vienlaikus ir gan skaista un sakopta vide, gan konkurētspējīgs atalgojums, gan arī iespēja strādāt ar skaistiem un kvalitatīviem produktiem, kurus ir patiess prieks un lepnums piedāvāt klientiem.

- Kas Jums ir šā brīža lielākā aktualitāte?

Būtiskākā aktualitāte, ar ko dzīvojam nu jau pēdējos divarpus gadus, mūsu salona rekonstrukcija, kurā esam visai daudz ieguldījuši - gan materiāli, gan emocionāli, gan idejiski. Tas ir ļoti lolots projekts.

- Vai Jūs un Jūsu pārstāvēto uzņēmumu var atrast interneta sociālajos tīklos? Kāpēc – jā vai nē?

Auto industrijas, tāpat kā daudzās citās nozarēs, centrā ir klients, līdz ar to mēs pieskaņojamies klientam, viņa ieradumiem, tāpēc mūsu pārstāvētos zīmolus var atrast sociālajos tīklos. Jāpiebilst, ka BMW Latvijā kā auto zīmolam sociālajos tīklos ir viens no lielākajiem fanu pulkiem. BMW tagad vairākos savos modeļos piedāvā piekļuvi sociālajiem tīkliem uzreiz no mašīnas, proti, automašīnas displejā, neturot telefonu rokās, var sekot līdzi notiekošajam sociālajos tīklos un pat «atzīmēties» vietās, kur esat atbraukuši.

- Atklājiet savu labāko un sliktāko īpašību?

Empātija. Tā brīžiem ir gan laba, gan slikta īpašība. Tās labajā nozīmē es allaž cenšos iespējami palīdzēt, atrisināt problēmas utt., taču vienlaikus reizēm ir grūti atteikt, kas reizēm atkal nav tik labi.

- Ko Jūs noteikti tuvāko piecu gadu laikā gribētu sasniegt/izdarīt?

Pēdējos desmit gadus BMW premium auto segmentā ir bijis Latvijas tirgus līderis, līdz ar to viens no mūsu mērķiem ir saglabāt šo pozīciju, taču nebūt neapstāties pie tā. Mēs esam izvirzījuši savu nākamo mērķi – kļūt par auto tirgotāju ar visaugstāko klientu apkalpošanas kultūru Ziemeļeiropā. Pašlaik pie šā aspekta mēs strādājam ļoti nopietni.

- Kas jāņem vērā cilvēkam, kurš vēlas strādāt Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā?

Iespējams, sākotnēji varētu šķist, ka auto bizness ir stāsts par mašīnām, par dzelžiem, bet īstenībā tas ir stāsts par cilvēku, par klientu, kurš izvēlas spēkratu sev. Tāpēc, manuprāt, mūsu nozarē un arī uzņēmumā viena no svarīgākajām prasmēm ir jau manis piesauktā empātija. Proti, gan spēja, gan vēlme iejusties klienta ādā. Pēc tam, protams, nāk arī zināšanas par produktu, zīmolu, nozari un tā joprojām, taču visa sākums veiksmīgai karjerai ir spēja un vēlme sajust cilvēku.

- Pastāstiet par savu ceļu uz pašreizējo amatu un to, kāds bija Jūsu pirmais darbs?

Auto industrijā darbojos vairāk nekā 20 gadu, un visā manā mūžā man ir bijušas vien divas darba vietas, taču šajā laikā esmu iepazinis nozari no dažādiem skatupunktiem. Mana pirmā darba vieta bija Mūsa motors Rīga, kur sāku kā tirdzniecības aģents, pēc tam kļuvu par konsultantu salonā, vēlāk par tirdzniecības vadītāju. Savukārt, pēdējos 13 gadus strādāju ar BMW koncerna zīmoliem, vadīju BM Auto. Sniegumu novērtēja arī starptautiskais uzņēmums Inchcape, kas 2007.gadā šo uzņēmumu nopirka un izveidoja pārstāvniecību Latvijā.

- Kā un kad radies Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un logo?

Uzņēmums lepojas ar 170 gadu garu vēsturi. Mūsdienu Inchcape plc aizsākumi ir meklējami 19.gadsimtā, Indijā, Kalkutā, kur savulaik tika dibināta tirdzniecības pārstāvniecība Mackinnon Mackenzie & Company (MMC).

Vienlaikus pašreizējam uzņēmuma nosaukumam izcelsme ir meklējama Skotijā, Ārbrotā, kur slejas Inčkeipas bāka un kur 1852.gadā piedzima Džeims Makejis. Viņš kā partneris pievienojās MMC, vēlāk kļuva par pirmo Inčkeipas grāfu un pārdēvēja uzņēmumu ģimenes vārdā.

Līdz pat 1958.gadam Inchcape bija ģimenes uzņēmums, pēc tam daļu tās akciju sāka kotēt Londonas biržā.

Arī logo ir attīstījies laikā gaitā – tas apvieno gan uzņēmuma nosaukumu, tajā redzams tā pirmais burts «I», gan vizuāli ataino globālo darbības mērogu, vērienu un mērķus.

- Vai ir kas tāds, ko Jūs nepiedodat darbā vai dzīvē kopumā?

Gan privāti, gan darbā kopumā es nepiedodu nodevību. Ja runājam par šo jēdzienu profesionālajā vidē, tad ar to es domāju apzinātu rīcību pret mūsu zīmolu, produktiem un pret mūsu izvirzītajiem klientu apkalpošanas standartiem.

- Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Pēc Inchcape Motors Latvia jaunā salona durvju vēršanas, kas notiks jau šā gada pavasarī, tas būs viens no lielākajiem auto saloniem Ziemeļeiropā un beidzot zem viena jumta būs visi mūsu zīmoli.

Vēl viens fakts. BMW parasti sabiedrības acīs tiek vērtēts kā auto, kas orientēts uz dinamisku braukšanu, tādēļ mazāk zināms ir fakts, ka BMW vienlaikus ir arī viena no ekonomiskākajām automašīnām savā dzinēja jaudas kategorijā, turklāt ar zemāko CO2 izmešu daudzumu. Tas ir panākts ar novatorisku risinājumu kopumu, tā dēvēto Efficient Dynamics.

- Vai Jums ir kāda īpaša metode, kas palīdz saņemties sarežģītās situācijās? Kāda tā ir?

Man ir visai spilgta iztēle un vienlaikus analītiska pieeja, tāpēc nonākot sarežģītā situācijā es cenšos izspēlēt galvā vairākus rīcības variantus. Tas man palīdz būt gatavam un rēķināties ar visdažādākajām sekām.

- Kas Jūs pēdējā laikā ir patiesi pārsteidzis – patīkami vai nepatīkami?

Nāk prātā patīkamais pārsteigums – valstiskas iniciatīvas auto nozares sakārtošanā.

- Ja Jums gribētu noorganizēt ideālas pusdienas, kādas tās būtu?

Tās noteikti būtu ārā pie grila kopā ar draugiem.

- Kura grāmata/filma/personība ir uz Jums atstājusi vislielāko ietekmi – profesionāli un personīgi?

Kā profesionāli, tā personīgi mani kopumā iedvesmo spēcīgas personības, kas, neskatoties uz dažādiem šķēršļiem, tomēr sasniedz izvirzīto mērķi. Tās var būt ļoti dažādas personības, tomēr kā likums visas spēcīgās personības ir arī ļoti odiozas, par tām parasti sabiedrībai ir ļoti krasi viedokļi, tāpēc savu «varoņu» vārdus paturēšu pie sevis. Katrā gadījumā uzskatu, ka iedvesmoties var tikai no spilgtām personībām.

- Kas Jūs iedvesmo un motivē?

Tie viennozīmīgi ir panākumi, taču šā jēdziena plašā nozīmē – mani iedvesmo veiksmīgi biznesa projekti, veiksmīgi cilvēki, kvalitatīvi izpildīts darbs. Mani iedvesmo un priecē, ja redzu, ka man vai kādam citam sanāk.

- Kā, Jūsuprāt, vislabāk iztērēt loterijā laimētus 10 tūkstošus eiro?

Ja gadītos šāda veiksme, tad droši vien dotos ceļojumā vai dalītos ar kādu, kam tiešām ļoti vajag atbalstu.

- Kam Jūs savā darba ikdienā pievēršat vislielāko uzmanību? Vai Jums ir savi īpašie rituāli darba dienu uzsākot, tās laikā vai to noslēdzot?

Mani ikdienas rituāli lielā mērā sakņojas Inchcape korporatīvajā kultūrā, kuras būtiska daļa ir rezultāti un spēja sajust uzņēmuma garu, noskaņojumu.

Mūsu pārliecība ir tāda, lai varētu nodrošināt labus rezultātus, katru dienu ir jāseko līdzi aktualitātēm un sasniegtajam, jo, analizējot atskaites mēneša beigās, iespējams, izdevība ir gājusi gar degunu. Tāpēc rītus es sāku ar kafiju un ar pārskatu par iepriekšējā dienā vai iepriekšējā periodā sasniegto, turklāt šo es atkārtoju vairākas reizes dienā. Savukārt, dienas gaitā es cenšos aprunāties ar iespējami vairāk kolēģiem, izzināt viņu redzējumu, viedokli, jo, manuprāt, kolektīva, uzņēmuma noskaņojums ir tikpat svarīgs kā tā finanšu veselība.

- Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu smieklīgu/interesantu atgadījumu no dzīves/darba.

Mēdz teikt, ka par BMW anekdošu nav, ir tikai dažādas dzīves situācijas :-) Pašlaik saprotu, ka visai daudz smieklīgu jeb drīzāk pozitīvu stāstu man ir nācis no mūsu klientiem, kuri nereti raugās uz pasauli no gluži cita skatupunkta. To vienmēr ir allaž interesanti izzināt.

- Jūsu novēlējums db.lv lasītājiem.

Saglabāt sevī ziņkārību par pasauli apkārt, jo tikai tad mēs atveram prātu jaunām idejām, konceptiem un iespējām.

- Lūdzu, iesakiet kādu kultūras pasākumu, kuru būtu vērts apmeklēt.

Ļoti patīkams pārsteigums un viena no pēdējā laika pozitīvākajām pieredzēm man bija Putnu operas apmeklējums kopā ar bērniem. Kvalitatīva un fantastiska izrāde, kas ir piedzīvojums bērniem un bauda pieaugušiem. Pāri visam – aizraujošs skats, kad operas zāle ir pilna ar maziem ķipariem, kuru galvas tikko slejas pāri krēslu atzveltnēm. Noteikti iesaku!

Informācija par rubriku: Jautājumi visiem šīs rubrikas dalībniekiem ir vienādi. Atbildes dalībnieki sniedz rakstiski.