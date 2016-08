Piektdienas intervija ar KPMG Baltics vadošo partneri Armini Movsisjanu  

Biznesa portāls Db.lv piedāvā piektdienas mini interviju sēriju. Katru nedēļu kāds no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem sniedz atbildes uz jautājumiem - gan nopietniem, gan arī personīgākiem.

Uz jautājumiem šonedēļ atbild starptautiskās biznesa konsultāciju kompānijas KPMG Baltics vadošā partnere Latvijā Armine Movsisjana . «Ļoti lepojamies ar savu ilggadējo pieredzi finanšu sektorā – esam revidenti vairākumam Latvijas banku un apdrošināšanas sabiedrību. Arī publiskajā sektorā ir pieprasījums pēc profesionālas ekspertīzes, jo īpaši tas novērojams sarežģītākās lietās ar starptautisku raksturu. Tāpēc kā konsultanti palīdzam arī mūsu valstij vairākos nozīmīgos finanšu darījumos,» stāsta A. Movsisjana.

- Kāpēc Jūs strādājat šajā uzņēmumā/nozarē?

Bērnībā gribēju kļūt par pasniedzēju, filmu režisori vai arī par fiziķi. Izšķīros par pragmatisku soli un iestājos Rīgas Ekonomikas Augstskolā. Pēc tās beigšanas, rīkojos līdzīgi daudziem citiem skolas absolventiem un devos strādāt uz vienu no lielākajām auditorfirmām – KPMG, kas realitātē apvienoja visas trīs sākotnējās profesijas izvēles. Analītiskā domāšana šeit ir tikpat nepieciešama kā fizikā, savukārt ikviena lielāka projekta īstenošanas procesu varu pielīdzināt «blokbastera» uzņemšanai. Darba specifika neļauj ierūsēt arī pasniedzējas prasmēm, jo regulāri vadu seminārus klientiem. Pēc 16 darba gadiem joprojām uzskatu mūsu nozari par ļoti dinamisku un izaicinājumiem pilnu: mēs, ikdienā ar saviem padomiem un risku novērtējumu, varam ietekmēt valsts ekonomisko un finanšu vidi. Kāpēc tieši KPMG? 2000. gadā KPMG salīdzinājumā ar saviem konkurentiem bija vismazākais, visātrāk augošs un demokrātiskākais. No vienas puses – starptautisks uzņēmums ar bagātu vēsturi un izcilu reputāciju nu jau trīs gadsimtu garumā, no otras – komanda ar start-up garu. Tas šķita ļoti interesanti.

- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto nozari un Latvijas valsti kopumā?

Prieku rada Latvijas pakāpeniskā atkopšanās no krīzes radītajām sekām. Cilvēku dzīve kļūst stabilāka, valsts ekonomika atkopjas. Ir atsākusies darījumu aktivitāte finanšu pakalpojumu tirgū, papildu investīcijas sagaidāmas arī līdz ar jaunā perioda ES līdzekļu ienākšanu, kā arī drīz sāksies jau sen iecerēto svarīgo valsts līmeņa projektu īstenošana infrastruktūras un citos sektoros.

Tomēr plašākā kontekstā satraukumu rada ģeopolitiskā situācija Eiropā un tās radītā nenoteiktības ietekme uz Latviju. Savukārt, pašmāju sāpe jau vairāku gadu garumā ir neskaidrība ar nodokļu administrēšanas politiku un vadību.

- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto uzņēmumu?

Pozitīvas tendences ekonomikā atspoguļojas arī uz konsultāciju biznesu. Īpašu izaugsmi varam novērot visos pakalpojumu segmentos. Šādos apstākļos lielus izaicinājumus rada darbinieku noturēšana.

- Kas Jums ir šā brīža lielākā aktualitāte?

Nākamais gads mūsu nozarei būs izaicinājumu pilns. Saistībā ar revīzijas pakalpojumu reformu un jauno Gada pārskata un konsolidēto pārskatu likumu, gan revīzijas, gan konsultāciju nozares pārstāvjiem nākamgad jārēķinās ar daudzām izmaiņām.

- Vai Jūs un Jūsu pārstāvēto uzņēmumu var atrast interneta sociālajos tīklos? Kāpēc – jā vai nē?

Mēs cenšamies runāt vienā valodā ar saviem klientiem, tāpēc sociālo tīklu lietošana šobrīd nereti jau ir pat nepieciešamība. Vairākums mūsu sadarbības partneru un darbinieku lieto sociālos tīklus. Protams, sociālie tīkli ir jālieto disciplinēti, lai uzturēšanās tajos būtu efektīva, nevis tikai laika «nosišana».



- Atklājiet savu labāko un sliktāko īpašību?

Esmu emocionāls un tiešs cilvēks, ar perfekcionista sindroma pazīmēm. Bez šaubām šīs īpašības man ļoti palīdzēja gan karjeras sasniegumos, gan arī satiekot dzīvē svarīgākos cilvēkus. No otras puses – lieliski apzinos, ka ne man pašai, ne apkārtējiem cilvēkiem ar mani neiet viegli!

- Ko jūs noteikti tuvāko piecu gadu laikā gribētu sasniegt/izdarīt?

Gribu, lai KPMG kļūst par labāko savas jomas uzņēmumu. Ir nepieciešams izvirzīt ambiciozus biznesa mērķus, tomēr mūsdienu mainīgajā pasaulē pēc pieciem gadiem šādi mērķi varētu būt pilnīgi neaktuāli. Tāpēc nemainīgi svarīgi vienmēr ir koncentrēties uz to, lai klienti gribētu ar mums strādāt, talantīgākie cilvēki izvēlētos savu karjeru veidot tieši pie mums, bet sabiedrība kopumā mums uzticētos. Tas nozīmē, ka ir jāspēj paredzēt un reaģēt uz izmaiņām: darbinieku paaudzēs, klientu biznesa modeļos, likumdošanas izmaiņās. Vienlaikus ir jānodrošina nevainojama darba kvalitāte. Mans perfekcionista prāts kliedz, ka visi šie uzdevumi ir vienādi svarīgi, bet es tik un tā atļaušos izvēlēties šādas prioritātes 1) es gribētu daudz labāk saprast, kā visveiksmīgāk strādāt ar tiem cilvēkiem, kas tagad un nākamo gadu laikā sāks savas karjeras un ko viņiem nozīmē vārds lojalitāte, 2) dati ir jaunā nafta un, šķiet, ka šis resurss nākotnē netiks izsmelts. Ir tikai likumsakarīgi to pēc iespējas plašāk izmantot gan iekšējo procesu uzlabojumiem, gan klientu risinājumiem, 3) mūsu veiksmes pamatā ir komandas darbs, tāpēc mans personīgais izaicinājums ir pilnveidoties kā līderei un attīstīt mūsu vadības komandu, lai kopā īstenotu visus izvirzītos uzdevumus.

- Kas jāņem vērā cilvēkam, kurš vēlas strādāt Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā?

Analītiskā domāšana + spēja strādāt komandā un uzņemties atbildību + enerģija un apņēmība: šī varētu būt mūsu darbinieku formula. Tāpat neesmu vēl redzējusi citu uzņēmumu, kas tik daudz mācītos – mūsu darbinieki regulāri attīsta un papildina zināšanas visos līmeņos! Ņemot vērā to, ka mūsu darbs ir projektu vadība, bez dzelžainām laika vadības spējām var nākties strādāt arī virsstundas. Ko var iegūt? Ļoti plašas zināšanas, strādājot ar tik daudzveidīgu klientu loku, skaidri definētas karjeras iespējas un ļoti draudzīgus kolēģus.

- Pastāstiet par savu ceļu uz pašreizējo amatu un to, kāds bija Jūsu pirmais darbs?

Es uzsāku darbu KPMG 2000. gadā kā asistente revīzijas nodaļā, un šī bija mana pirmā darba vieta. Jau pēc dažiem gadiem pati vadīju savus revīzijas projektus Latvijā un Baltkrievijā, pēc tam piedalījos jaunā KPMG biroja Baltkrievijā izveidē. Paralēli aktīvi iesaistījos revīzijas un grāmatvedības semināru pasniegšanā Latvijā un ārzemēs. 2008. gadā kļuvu par partneri, kas mūsu profesijā ir nozīmīgs karjeras sasniegums, un kopš tā brīža vadu Latvijas un Baltijas revīzijas prakses. Tāpat sāku iesaistīties vadības konsultāciju projektos. Manā portfelī ir visdažādākie klienti – bankas, ražotāji, transporta nozares uzņēmumi un citi. Kopš 2015. gada esmu Latvijas biroja vadošā partnere, kā arī pārstāvu Baltijas valstis un Baltkrieviju KPMG Centrālās un Austrumeiropas vadības grupā.

- Kā un kad radies Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un logo?

KPMG ir radies no četru uzņēmuma dibinātāju uzvārdu pirmajiem burtim (Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler). Katrs savu biznesu dažādos laikos uzsāka savā valstī (vispirms Lielbritānija un ASV 19. gadsimta beigās, tad Nīderlande un Vācija), kam sekoja uzņēmumu apvienošana, kas noslēdzās 1987. gadā.

- Vai ir kas tāds, ko Jūs nepiedodat darbā vai dzīvē kopumā?

Kaut gan vienmēr mēģinu sevi pierunāt, ka visi cilvēki ir dažādi un tie ir jāpieņem tādi, kā ir, man ir ļoti grūti pieņemt liekulību.

- Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Mūsu dibinātājiem ir kāda īpaša loma profesijas attīstībā. Kaut tagad mūsu nozarē strādā aizvien vairāk sieviešu, pirms gadsimta tā gluži nebija. 1924. gadā, mūsu dibinātājs no Lielbritānijas William Peat panāca likumdošanas izmaiņas, kas ļāva sievietēm kļūt par zvērinātām revidentēm, un pieņēma darbā pirmo revidenti.

- Vai Jums ir kāda īpaša metode, kas palīdz saņemties sarežģītās situācijās? Kāda tā ir?

Droši vien pirmais, ko ieteiktu, ir apstāties un dziļi ieelpot – pastāv varbūtība, ka pēc tam situācija vairs neliksies tik drūma! Vēl, zinot, ka man priekšā ir kāds izaicinājums vai problēma, kas ir jārisina, es parasti sev lieku iedomāties brīdi, kad viss jau būs izdarīts: kādas man būs pozitīvas emocijas un gandarījums. Tad rodas motivācija mobilizēties un maksimāli ātri un efektīvi nonākt pie šī patīkamā «pēc tam» brīža.

- Kas Jūs pēdējā laikā ir patiesi pārsteidzis – patīkami vai nepatīkami?

Iepriekšējo nedēļu laikā diezgan uzmanīgi sekoju Rio Olimpiskajām spēlēm un dažādu valstu sportistu sniegumam. Nepārstāju brīnīties un gūt iedvesmu no cilvēkiem, kas gadiem ilgi veido sporta vēsturi. Par peldētāju Maiklu Felpsu un viņa 28 medaļām viss jau ir pateikts, bet līdzīgi stāsti ir arī citās disciplīnās. Vienīgais, uz ko ļoti cerēju, bet kam nebija lemts notikt – ka pārrakstot tenisa vēsturi, par olimpisko čempionu kļūst Rodžers Federers. Nebrīnīšos gan, ka viņu vēl redzēsim Tokijā…

- Ja Jums gribētu noorganizēt ideālas pusdienas, kādas tās būtu?

Ņemot vērā to, ka manī ir armēņu asinis un armēņiem viesmīlība ir pamatvērtība, ideāli būtu, ja šādas pusdienas es varētu pagatavot pati. Tad atliktu tikai, lai sapulcējas mani ideālie viesi (kas, protams, ir izaicinājums, jo visi dzīvo dažādās pasaules malās) - mums visiem ir pietiekoši daudz laika interesantajām sarunām, un uz galda visu laiku nepīkst un nemirgo mūsu neskaitāmie telefoni.

- Kura grāmata/filma/personība ir uz Jums atstājusi vislielāko ietekmi – profesionāli un personīgi?

Jāsaka, ka gadu griezumā iespaidu TOPs mainās – piemēram, iepriekšējā gada nogalē ar lielu interesi skatījos ASV amerikāņu politiskās drāmas seriālu Kāršu Nams (The House of Cards), un man šķita, ka tas ir izcila pamācība politikas mākslā. Tad pārfokusējos uz klasiku un pirmo reizi no sākuma līdz beigām noskatījos Krusttēvu – atkal, ļoti daudz, par ko aizdomāties. No grāmatām daudz lasu par Lielbritānijas vēsturi Tudoru laikā: kopš pirms 20 gadiem noskatījos vienu teātra izrādi par Henriju VIII un reformāciju, šī tēma mani patiešām fascinē. Runājot par personībām – man ir gadījies vairākas reizes satikt un redzēt uzstājoties KPMG starptautiskā tīkla vadītāju John Veihmeyer. Pirms kāda laika viņš pateica: «Mans mērķis ir nodrošināt, ka brīdī, kad es atstāšu KPMG, tā būs kļuvusi labāka vieta nekā tā, kur es uzsāku savu darbu.» Tik vienkārši vārdi ar tik lielu nozīmi… Šāds mērķis pavisam noteikti motivē arī mani!

- Kas Jūs iedvesmo un motivē?

Pavisam noteikti esmu uz rezultātu orientēts cilvēks. Tāpēc iedvesmojos no sasniegumiem, attīstības, atklāsmes, ka varu vairāk nekā biju pirms tam iedomājusies. Tāpat ļoti lielu prieku man sagādā palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem realizēt savus neizdzīvotos sapņus – lielos vai mazos.

- Kā, Jūsuprāt, vislabāk iztērēt loterijā laimētus 10 tūkstošus eiro?

Domāju, ka katrs no mums kaut vienu reizi ir teicis apmēram kaut ko šādu: «Kā man gribētos … pārvērst hobiju par biznesu; aizsūtīt bērnus vai aizbraukt pašiem intensīvi mācīties svešvalodas ārzemēs; vienkārši doties ceļojumā uz savu sapņu zemi utt.» Es laimestu uzskatītu par vienreizēju iespēju uzdrošināties kaut ko tādu izdarīt. Galvenais nosacījums – «ieguldījumam» ir jābūt ar ilgtermiņa atdevi, pirmkārt, pozitīvu emociju veidā. Tāpat noder apsvērt vai apkārt nav kāds cits, kam šī nauda ir daudz vajadzīgāka.

- Kam Jūs savā darba ikdienā pievēršat vislielāko uzmanību? Vai Jums ir savi īpašie rituāli darba dienu uzsākot, tās laikā vai to noslēdzot?

Katra darba diena ir virpulis, kas sastāv no projektiem, tikšanām, zvaniem, jautājumiem un neskaitāmiem e-pastiem. Ļoti bieži darba nedēļā sevi salīdzinu ar pērnā gadsimta populārās kabatas spēles varoni vilku, kura uzdevums bija savākt un nesasist vistu olas, kas viņa grozā krita no visām pusēm! Kā nezaudēt fokusu, pareizi salikt prioritātes un galu galā nepārvērsties par darba mašīnu? Pēdējā laikā daudz lasu par cilvēka spējām uzturēt uzmanību un sapratu, ka viens no svarīgākiem mērķiem ir maksimāli atbrīvot prātu no domām un idejām, kas tur visu laiku mudžinās. Tad arī ar koncentrēšanās spējām viss būs kārtībā. Tādēļ noteikti esmu «uz Tu» ar visām kalendāra funkcijām, uzdevumu sarakstiem un citiem piezīmju rīkiem. Tāpat uzskatu, ka pat viskarstākajā darba sezonā ir ļoti svarīgi sev likt kaut reizi nedēļā kaut uz pāris stundām izslēgt sirdsapziņas pārmetumus un izdarīt kaut ko sev. Pārsteidzošā kārtā pasaules gals darbā pa šo laiku diez vai notiks, bet enerģijas līmenis būs garantēti paaugstināts.

- Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu smieklīgu/interesantu atgadījumu no dzīves/darba.

Kad 2007. gadā strādāju KPMG Londonas ofisā un izstrādāju globālās Starptautisko Grāmatvedības Standartu apmācības programmas, man gadījās doties pasniegt arī Latīņamerikas kolēģiem. Pēc šīs vizītes biju gatava rakstīt grāmatu par atšķirībām starp dažādām kultūrām – tik liels bija mans izbrīns, piemēram, par to, ka apmācību sākuma laikā 9 no rīta semināra telpā biju gandrīz viena. Savukārt, apmēram pēc 45 minūtēm sāka paradīties mani «studenti», nesteidzīgi pastaigājoties ar kafijas krūzēm. Jāpiebilst vien, ka neviens no mums nebija sajaucis laika joslas! Kad apmācību diena bija tomēr veiksmīgi aizvadīta un ziņkārīgie Brazīlijas, Meksikas un citu valstu pārstāvji nāca pie manis apspriest individuālos jautājumus, man bija kārtējais šoks! Izrādās, ka mums bija ļoti atšķirīga izpratne par personīgo telpu starp sarunas biedriem. Man visu laiku bija jāpakāpjas atpakaļ, lai uzturētu sev ierasto distanci, jo latīņamerikāņiem tā bija jūtami mazāka!

- Jūsu novēlējums db.lv lasītājiem.

Mēs visi laiku pa laikam ļoti komfortabli iejūtamies upuru lomā – mēs kavējam nopietnu pasākumu sastrēgumu dēļ, nenodarbojamies ar sportu, jo nav laika, neuzdodam pareizo jautājumu, tāpēc, ka neviens nejautā utt. Visiem šiem iemesliem ir kaut kas kopīgs – problēmas cēlonis ir ārpus mūsu kontroles. Novēlu db.lv lasītājiem (un arī sev) biežāk būt nevis upuriem, bet spēlētājiem, kas tic savām spējām uzvarēt sev svarīgas spēles!

- Lūdzu iesakiet kādu kultūras pasākumu, kuru pēdējā laikā esat apmeklējusi un ieteiktu arī citiem?

Par vienu no šīs vasaras lielākiem iespaidiem uzskatu Maskavas Virtuozu uzstāšanos Ineses Galantes Summertime festivālā. Mākslinieki izpildīja Čaikovska, Vivaldi un Piazzollas Gadalaikus: visi trīs gabali ir tik atšķirīgi un tik raksturīgi katram komponistam! Savukārt, novērojot orķestri darbībā, var tik daudz ko iemācīties par komandas darbu!

