Piektdienas intervija ar modes zīmola deeply personal vadītāju Elīnu Vanagu  

Biznesa portāls Db.lv piedāvā piektdienas mini interviju sēriju. Katru nedēļu kāds no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem sniedz atbildes uz jautājumiem - gan nopietniem, gan arī personīgākiem.

Uz jautājumiem šonedēļ atbild Latvijas modes zīmola deeply personal vadītāja Elīna Vanaga .

- Svarīgākie fakti par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu? Ar ko Jūsu uzņēmums ir unikāls?

deeply personal ir sievietēm radīts ready-to-wear zīmols. Zīmola dibinātāja un kreatīvā vadītāja esmu es, Elīna Vanaga. Šobrīd zīmols ir izveidojis trešo kolekciju, tas jau tiek prezentēts pārdošanas izstādēs Parīzē, Milānā un Šanhajā - lai gan pasaules vadošo modes preču veikalu iepircēji ir piesardzīgi pret jauniem zīmoliem, tomēr deeply personal piesaistījis interesi, it īpaši no Ķīnas, Taivānas, kā arī no NVS valstu veikaliem (Krievija, Ukraina, Kazahstāna).

- Kāpēc Jūs strādājat šajā uzņēmumā/nozarē?

Mode bija mans bērnības sapnis un aizraušanās daudzu gadu garumā. Pievērsties tam profesionāli mani motivēja izaicinājums savienot zināšanas par zīmola veidošanu un pierādīt sevi, kā modes dizaineri starptautiskā mērogā modes profesionāļu izstādēs, kas ir veiksmīgi izdevies, un tagad jāturpina attīstīties tajā virzienā tālāk.

- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto nozari un Latvijas valsti kopumā?

Priecē, ka Latvijā arvien vairāk modi sāk uztvert ne tikai kā mākslu, bet arī nopietnu biznesu. Apbēdina mazais tirgus un salīdzinoši zemā pirktspēja, bet reizē tas ir izaicinājums, jo jau sākotnēji motivē domāt, plānot un strādāt daudz plašākā mērogā.

- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto uzņēmumu?

Mani iepriecina, ka tik salīdzinoši īsā laikā esam tik daudz sasnieguši. Modes biznesā tas pārsvarā notiek lēnāk nekā pieņemts inovatīvos jaunuzņēmumos. Priecē, ka ar trešo sezonu būsim pieejami vairāk nekā 10 starptautiskos multi zīmolu veikalos visā pasaulē blakus jau ļoti atpazīstamiem Eiropas zīmoliem. Grūti pateikt, vai ir kaut kas, kas apbēdina - tie ir jautājumi, procesi, kas vienkārši jārisina un - kā ik katrā uzņēmumā - ir patīkamākas dienas un ir mazāk patīkamas, ir veiksmīgāki periodi un ir ne tik veiksmīgi. Tie ir brīži, kad jo īpaši novērtēju mūsu komandu, ar kuru kopā risinām problēmjautājumus un tiecamies sasniegt mērķus.

- Kas Jums ir šā brīža lielākā aktualitāte?

Šobrīd mūsu ikdienas uzdevumos ir 2017. gada vasaras kolekcijas ražošana un piegāde veikaliem, kā arī jaunās - rudens 2017 kolekcijas veidošana, izstrāde un tās prezentēšana šovrūmos Parīzē un Šanhajā modes nedēļu laikā.

Ļoti nozīmīga ir mūsu pašu interneta veikala veiksmīga palaišana Eiropas tirgū.

Kā arī gada noslēgumā esam izlaiduši limitēta apjoma Ziemassvētku kolekciju. Tādā veidā esam reaģējuši uz pasaules modes tendenci: klients grib «tūlīt un tagad», nevis gaidīt pusgadu līdz jaunas sezonas kolekcijai.

- Vai Jūs un Jūsu pārstāvēto uzņēmumu var atrast interneta sociālajos tīklos? Kāpēc – jā vai nē?

Jā, var. Mode ir vizuāls baudījums, gluži kā māksla. Tāpēc modē jo īpaši svarīgi ir komunicēt vizuāli - radīt gan baudījumu, gan vēlmi iegādāties mūsu ražoto apģērbu. Tas ir veids, kā vizuāla rakstura jaunumus meklē un uzzina pasaulē, jo īpaši modē.



- Atklājiet savu labāko un sliktāko īpašību?

Pašam par sevi ir grūti spriest par labākajām īpašībām... Man šķiet es labi jūtu cilvēkus, man patīk vairāk klausīties un mazāk runāt. Man pašai šķiet, ka tā ir laba īpašība.

Sliktākā un vienlaicīgi uz priekšu dzenošā, visu ātrāk izdarīt prasošā īpašība - nepacietība. Reiz kāds man teica, ka nepazīstot nepacietīgāku cilvēku par mani.

- Ko Jūs noteikti tuvāko piecu gadu laikā gribētu sasniegt/izdarīt?

Personīgā dzīvē es gribētu vairāk laika veltīt sportam un sava dzīves balansa sakārtošanai. Uzņēmuma tuvākie mērķi ir paplašināt savu klātbūtni Ķīnas un citos Tālo Austrumu tirgos, kā arī Krievijā, Kazahijā.

- Kas jāņem vērā cilvēkam, kurš vēlas strādāt Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā?

Jāņem vērā, ka jaunuzņēmumā ir liels darba apjoms un nenormēts darba laiks menedžmenta komandā strādājošiem, ir augsts adrenalīna līmenis un ir ļoti, ļoti aizraujoši! Tik aizraujoši, ka ir grūti beigt strādāt. Šobrīd aktuāli un, jo īpaši pieprasīti, ir apģērbu konstruktori un profesionāli eksporta menedžeri, pārdošanas aģenti. Tāpat plānojam ar laiku paplašināt dizaineru komandu.

- Pastāstiet par savu ceļu uz pašreizējo amatu un to, kāds bija Jūsu pirmais darbs?

Pats pats pirmais darbs bija diļļu pārdošana kopā ar māsīcu pie kāda Liepājas pārtikas veikala, man šķiet mums bija kādi 7-8 gadi. Vēlāk strādājām vasarās kopā ar labāko draudzeni Žaneti gan par saldējuma pārdevējām, gan bijām galdiņa tiesneses basketbola spēlēm, gan fasējām cukuru draudzenes tēta veikalā. Šobrīd draudzene ir arī liela zīmola deeply personal fane. Esmu strādājusi Liepājas domē, no kuras pēc tam aizgāju strādāt uz koncertu aģentūru Positivus, kas sakrita ar laiku, kad sākās darbs pie pirmā Positivus festivāla. Tur nostrādāju piecus gadus un esmu ļoti priecīga par tā laika rūdījumu. Tas šodien ļoti palīdz pašai veidot uzņēmumu. Iegūtais mārketinga grāds ir palīdzējis saprast, kā veidot zīmolu, kādā modes zīmolu kategorijā to pozicionēt. Esmu apguvusi vairākus kursus Londonas modes koledžā un modes dizaina augstskolā Milānā. Par manām iesniegtajām skicēm Londonā pasniedzēja nesaprata, ko es tur meklēju, jo domāja, ka es jau strādāju par dizaineri. Tur sastaptie pasniedzēji man lika saprast, ka par modes dizaineri nevar iemācīties kļūt. Tu vai nu esi, vai neesi modes dizaineris.

- Kā un kad radies Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un logo?

Kad domāju par zīmola nosaukumu, tas atnāca diezgan ātri un dabiski, jo tas bija bērnības sapnis, kaut kas dziļi personisks, ko gribēju izlaist ārā no sevis. Vienlaikus esmu diezgan intraverta personība, mans draugu loks ir mazs, esmu izteikts ģimenes cilvēks. Logo sauklis ir - your guilty pleasures are your personal features - «Tavi mazie baudpilnie grēciņi ir tie, kas parāda Tavu raksturu». Logo risinājums ir ar mazajiem burtiem deeply personal - vizuāli kluss un neuzkrītošs, tāds, kur izdarītie darbi runā vairāk par dizaineri pašu. Sauklis uzrunā mūsu auditoriju, aicinot sievieti neslēpt, bet atzīt savus mazos baudpilnos grēciņus. Tajā skaitā - vājību par modi. No mārketinga un zīmola pozicionējuma viedokļa ar to trāpam ‘contemporary’ modes zīmolu segmentā, uz kuru pasaulē šobrīd uzmanība pārslēdzas arvien vairāk – no luxury zīmoliem uz kaut ko jaunu, interesantu, neredzētu, no jauniem reģioniem nākošu.

- Vai ir kas tāds, ko Jūs nepiedodat darbā vai dzīvē kopumā?

Ir lietas dzīvē, kuras vēl mācos piedot. Visi esam cilvēki, visi kļūdāmies. Uzskatu, ka piedot ir augstākā pilotāža.



- Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Mūsu pati pirmā preses publikācija par zīmolu un pirmo kolekciju bija VOGUE.IT mājas lapā!

- Vai Jums ir kāda īpaša metode, kas palīdz saņemties sarežģītās situācijās? Kāda tā ir?

Elpot dziļi, paļauties uz sevi, būt pašam un nepieciešamības gadījumā parunāt ar kādu, kurš ir Jūsu autoritāte un palīdzēs saņemties sarežģītajā dzīves brīdī.

- Kas Jūs pēdējā laikā ir patiesi pārsteidzis – patīkami vai nepatīkami?

Ja par pozitīvo, tad mani joprojām pārsteidz cilvēki, kas saka, ka esmu tos iedvesmojusi. Tas ir ļoti patīkami un tajā brīdī ir ļoti liela gandarījuma sajūta gan par saņemšanos sekot un piepildīt sapni, gan par to, ka tas ir atstājis pozitīvu ietekmi arī uz kādu citu.



- Ja Jums gribētu noorganizēt ideālas pusdienas, kādas tās būtu?

Manas ideālās pusdienas ir ar ģimeni. Nekas īpašs nav jāorganizē, vienkārši garšīga ēdiena gatavošana, ko lieliski dara mans vīrs.



- Kura grāmata/filma/personība ir uz Jums atstājusi vislielāko ietekmi – profesionāli un personīgi?

Nevaru nosaukt vienu konkrētu. Viena no nesenākajām, ko noskatījos, ir filma par Koko Šaneles dzīvi un profesiju.

- Kas Jūs iedvesmo un motivē?



Mani motivē aizrautīgi un pozitīvi cilvēki man apkārt, mani iedvesmo mūzika, ceļojumi, grāmatas, izstādes, draugi un mana ģimene. Bērni lielā mērā arī ir tie, kuru dēļ es daru to, ko daru, jo vēlos viņiem parādīt, kā tas ir veidot kaut ko no nulles pašam. Mani motivē gan sasniegtais, gan vēl nesasniegtais. Mani motivē iespēja pašai pieņemt lēmumus savā ikdienā, paļaušanās uz savu intuīciju biznesā.



- Kā, Jūsuprāt, vislabāk iztērēt loterijā laimētus 10 tūkstošus eiro?

Es tos droši vien ieguldītu uzņēmumā - sava uzņēmumā attīstībā.

- Kam Jūs savā darba ikdienā pievēršat vislielāko uzmanību? Vai Jums ir savi īpašie rituāli darba dienu uzsākot, tās laikā vai to noslēdzot?



Man jāpievērš uzmanība it visam. Lai arī man ir profesionāla komanda un ir jautājumi, kurus šobrīd nu jau pieskatu daudz mazāk nekā pirms gada, joprojām 10 minūšu laikā var nākties risināt, sākot ar dizaina, beidzot ar loģistikas jautājumiem. Tāpēc pagaidām nevaru nosaukt tikai pāris lietas, jo uzmanība jāpievērš visam. Īpašu rituālu gan man nav. Tomēr ļoti cenšamies uzņēmumā atzīmēt nelielas uzvaras, mazos pieturas punktus, kuri ir svarīgi, saliedē komandu un motivē doties tālāk. Arvien vairāk rūpīgu uzmanību pievēršu darbinieku atlasei. Pirmkārt, jaunuzņēmumā katram savā lauciņā jāizdara vairāk, nekā no viņa prasa, pašam ir jājūt, kas viņam maksimāli jāizdara no sevis, lai sasniegtu rezultātu. Otrkārt, mazā komandā ir svarīga spēja ‘sadzīvot’ ikdienā, jo kopā ir jāpavada ļoti daudz laika. Komandas saderībai, kur viens otru papildina profesionāli, ir ļoti liela nozīme.



- Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu smieklīgu/interesantu atgadījumu no dzīves/darba.

Man joprojām šķiet amizanti gadījumi, kad Latvijā mēģinām stāstīt, ar ko nodarbojamies. Vissmieklīgākais komentārs ir bijis no augstā līmeņa vadītāja - vai tas būs kaut kāds Gucci ‘outlets’? Tas ir diezgan jautri, jo lielā mērā parāda attieksmi pret modi kā biznesu. Mums nav modes biznesa tradīciju un pārāk daudz veiksmīgu piemēru. Pasaulē sevi pierādīt joprojām šķiet vieglāk nekā pašu mājās.

- Jūsu novēlējums db.lv lasītājiem.



Nepaļauties un reizē arī nespļaut uz valsti, jo arī mēs katrs esam valsts. Darīt pašiem, negaidīt, ka kaut kas nokritīs no gaisa. Ja nepatīk darīt Latvijā, lūdzu, ir ļoti daudz citu iespēju, kur var darīt.



- Lūdzu, iesakiet kādu kultūras pasākumu, kuru būtu vērts apmeklēt.

POSITIVUS :) Tas ir bijis ne tikai viens no maniem aizraujošākiem dzīves posmiem, tas joprojām ir mans mīļākais kultūras pasākums Latvijā. No mācībām Milānā speciāli braucu uz 10 gadu jubileju. Mani bijušie kolēģi ir kļuvuši par man tuviem draugiem. Un festivālā es satiku savu vīru. Tur notiek daudz pozitīva.

