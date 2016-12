Piektdienas intervija ar sporta preču veikalu SKIBOX īpašnieku un atpūtas kompleksa Kaķītis līdzīpašnieku Dzintaru Lerhi  

Biznesa portāls Db.lv piedāvā piektdienas mini interviju sēriju. Katru nedēļu kāds no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem sniedz atbildes uz jautājumiem - gan nopietniem, gan arī personīgākiem.

Uz jautājumiem šonedēļ atbild Dzintars Lerhis, sporta preču veikalu SKIBOX īpašnieks un atpūtas kompleksa Kaķītis līdzīpašnieks . «Uzņēmumu unikalitāte ir sirdslieta. Ir patiesi jāmīl tas, ko dari, vai arī jābūt pilnīgi trakam, lai Latvijā strādātu jomā, kas saistīta ar sniegu, ņemot vērā to, ka Latvijā sniegs ir reti, patiešām reti. Līdz ar to ir jāstrādā divtik cītīgi,» par savu darbības jomu saka Dz. Lerhis.

- Kāpēc Jūs strādājat šajā uzņēmumā/nozarē?

Man gribētos domāt, ka neesmu viens no trakajiem, kam pieder pasaule, bet daru to, ko patiešām mīlu - sniegs, kalni, aktīvā atpūta ir mana kaislība. Es pats esmu kaislīgs slēpotājs ziemā, savukārt vasarā aizraujos ar golfa spēli, kas Latvijā kļūst arvien populārāka. Daudz tiekos ar cilvēkiem, runāju par aktīvo atpūtu – varu ieteikt un palīdzēt izvēlēties piemērotāko apģērbu, aksesuārus un inventāru aktīvajai atpūtai, kā arī rekomendēt vietas, kur vislabāk aktīvi pavadīt brīvo laiku un baudīt dabu. Ne vienmēr ir jābrauc tālu prom, lai atpūstos un ļautos ziemas sporta veidiem, plašs piedāvājums ir arī tepat uz vietas Latvijā.

- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto nozari un Latvijas valsti kopumā?

Man patiesi ir prieks, ka, neskatoties uz pēdējo gadu īsajām un siltajām ziemām, Latvijā joprojām strādā salīdzinoši daudz slēpošanas trašu. Turklāt ar ļoti dažādu piedāvājumu – katrs aktīvās atpūtas cienītājs var atrast sev piemērotāko sniega prieku baudīšanai, bet tuvākās Pierīgas slēpošanas trases, piem., Kaķīti var apmeklēt, lai sagatavotos un patrenētos pirms došanās uz lielajiem kalniem ārvalstīs. Nav noslēpums, ka Kaķītis ir treniņu bāzes vieta arī daudziem jaunajiem kalnu slēpotājiem.

Patīkami, ka katru gadu, uzsniegot pirmajam sniegam, arī slēpošanas trases ir pilnas ar cilvēkiem – latvieši tomēr ir ne tikai dziedātāju, bet arī slēpotāju tauta. Latviešos patiešām mājo īsts sporta gars un entuziasms, par to liecina arī mūsu organizētais slēpošanas čempionāts.



- Kas Jūs iepriecina un kas Jūs apbēdina, kad raugāties uz Jūsu pārstāvēto uzņēmumu?

Esmu patiesi gandarīts, ka man ir izdevies radīt uzņēmumu, kas sniedz prieku un ļauj veicināt aktīvā sporta veida attīstību Latvijā. Protams, šī nozare ir sarežģīta, galvenokārt sezonalitātes dēļ, līdz ar to ir jābūt elastīgam un jāpielāgojas mainīgajai tirgus situācijai, tostarp, iedzīvotāju pirktspējai un atpūtas paradumiem, kas mainās atbilstoši arī ekonomiskajai situācijai valstī kopumā. Arī šajā nozarē būtiska loma ir valdības pieņemtajiem lēmumiem, kā katram uzņēmējam, arī man ir svarīgi plānot uzņēmumu darbību ilgtermiņā, nevis vienas sezonas ietvaros. Šobrīd nodokļu politikas izmaiņas notiek tik bieži, ka pat ar mūsu uzkrāto pieredzi un piedāvājumu tomēr ir tik grūti «mierīgi» strādāt...

- Kas Jums ir šā brīža lielākā aktualitāte?

Laika prognozes. Svarīgi, lai gaisa temperatūra būtu zema, pat sniegs nav nepieciešams, to mēs varam radīt arī paši.

- Vai Jūs un Jūsu pārstāvēto uzņēmumu var atrast interneta sociālajos tīklos? Kāpēc – jā vai nē?

Jā, tā ir mūsdienu nepieciešamība. Caur sociālajiem tīkliem aktīvi komunicējam ar aktīvās atpūtas cienītajiem un cenšamies būt interesanti, ne tikai ar savu piedāvājumu, bet arī veidojot un uzturot personisku komunikāciju, lai mūsu sociālo tīklu kontiem būtu interesanti sekot.

- Atklājiet savu labāko un sliktāko īpašību?

Saka, ka latvieši īsti nemīl būt paškritiski, taču es uzskatu, ka man ir ļoti laba humora izjūta, to atzinīgi novērtē mani draugi un arī klienti, esmu atvērts un komunikabls. Kā sliktāko varētu minēt neizlēmību, kas nereti liek vilcināties ar dažādu lēmumu pieņemšanu.

- Ko jūs noteikti tuvāko piecu gadu laikā gribētu sasniegt/izdarīt?

Es noteikti vēlētos daudz vairāk laka veltīt saviem mīļajiem, kas varbūt ikdienas steigā ne vienmēr ir iespējams!

- Kas jāņem vērā cilvēkam, kurš vēlas strādāt Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā?

Ir jābūt darītājam, jo tikai darot to, kas patīk, izdošanās ir garantēta.

- Pastāstiet par savu ceļu uz pašreizējo amatu un to, kāds bija Jūsu pirmais darbs?

Es vienmēr esmu bijis ļoti mērķtiecīgs, soli pa solim virzoties profesionālajā attīstībā, mans pamatuzdevums allaž ir bijis darīt vairāk, nekā no tevis prasa un zināmā veidā tas vienmēr ir atmaksājies – varbūt ne vienmēr finansiālā ziņā, taču kā pieredze tā ir bijusi nenovērtējama.

Pirmais darbs līdzīgi kā daudziem mana gada gājuma cilvēkiem bija biešu ravēšana, iespējams, no turienes tā neatlaidība, mērķtiecīgums un darba dziņa, kas mani pavada visu mūžu.

- Kā un kad radies Jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un logo?

Labi darbi rodas mokās! Veikala nosaukums sākumā bija Fun Box jeb Jautrības kaste, kas ir konstrukcija skeitparkā (pirmais bija veikals skeiteriem) un tad sekoja – Ski Box attiecīgi Slēpju kaste. Savukārt, Kaķītim izvēloties nosaukumu, bija jau daudz vieglāk, jo jau vēsturiski sporta un atpūtas kompleksa vietu, kur atrodas mūsu uzņēmums sauc par Kaķīškalnu, līdz ar to nosaukums tālu nebija jāmeklē.

- Vai ir kas tāds, ko Jūs nepiedodat darbā vai dzīvē kopumā?

Darba attiecībās nevaru piedot nelojalitāti un nevēlēšanos veikt savu darbu. Es augsti vērtēju darītājus, tos, kas apņemas un izdara, tie ir tie cilvēki, kas veido pasauli.

Dzīvē esmu bijis daudz pretimnākošāks – līdz šim nav nācies piedzīvot neko tādu, ko nevarētu piedot.

- Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Kaķīškalns atrodas unikālā vietā, pateicoties savam novietojumam uz tā parasti visilgāk no visām citām Latvijas slēpošanas trasēm saglabājas sniegs – ir bijuši laiki, kad pat maija sākumā vēl var nobraukt daļu no trases ar slēpēm. Savukārt sporta preču veikalu tīkls šogad atzīmē jau 10 gadu jubileju un ir viens no vecākajiem veikalu tīkliem Latvijā sporta preču segmentā.

- Vai jums ir kāda īpaša metode, kas palīdz saņemties sarežģītās situācijās? Kāda tā ir?

Es cenšos būt racionāls un saglabāt vēsu prātu, nav nekas tāds īpašs, ko būtu praktizējis. Atbalstu to, ka laiks visu saliek savās vietās.

- Kas Jūs pēdējā laikā ir patiesi pārsteidzis – patīkami vai nepatīkami?

Patīkami – tas, ka ziema šogad laicīgi sākusies... skumdina gaidāmā siltā laika prognozes.

- Ja Jums gribētu noorganizēt ideālas pusdienas, kādas tās būtu?

Es mīlu itāļu virtuvi, tās noteikti būtu itāļu pusdienas – vieglas, gardas kā mājās gatavotas un daudz vīna.

- Kura grāmata/filma/personība ir uz Jums atstājusi vislielāko ietekmi – profesionāli un personīgi?

Pirmā grāmata, ko atceros no bērnības, ir Jāņa Jaunsudrabiņa Baltā grāmata, atceros, ka to man priekšā lasīja mana mamma. Tā ir ļoti personīga atmiņa. Man pašam ļoti patīk lasīt grāmatas, es daudz lasu, īpaši ceļojumos, kad dodos slēpot, lai nomierinātu prātu no aktīvā dienas ritma.

- Kas Jūs iedvesmo un motivē?

Iespējams, tas izklausīsies banāli, taču es patiešām mīlu to, ko daru. Darbs ir mana kaislība un motivācija no rīta celties un iet uz priekšu.

- Kā, Jūsuprāt, vislabāk iztērēt loterijā laimētus 10 tūkstošus eiro?

Ceļojot – viennozīmīgi, dažādu kultūru iepazīšana, citu valstu apskatīšana un tikšanās ar jauniem interesantiem cilvēkiem ir barība gan prātam, gan dvēselei.

- Kam Jūs savā darba ikdienā pievēršat vislielāko uzmanību? Vai Jums ir savi īpašie rituāli darba dienu uzsākot, tās laikā vai to noslēdzot?

Man nav īpašu rituālu. Dienas ritms ir ļoti saspringts, nereti diena paskrien tik ātri un piepildīti, ka teju spēju vispār visam paspēt pievērst uzmanību un būt klāt.

- Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu smieklīgu/interesantu atgadījumu no dzīves/darba.

Reiz, lidojot no Rīgas uz Cīrihi – uz ziemas sporta apģērbu Kjus kolekcijas prezentāciju, sēžot krēslā pirms pacelšanās dzirdu aiz muguras «skandināvisku» valodu – pagriežos un ieraugu – divas rindas tālāk aiz manis sēž Lasse Kjus – leģendārais kalnu slēpotājs un zīmola Kjus radītājs! Vēlāk vakarā iepazināmies un izrādījās, ka Lassem Kjuss patīk no rītiem ilgāk pagulēt un lidojums caur Rīgu bija ar iespēju celties visvēlāk. Pēc pāris gadiem Lasse Kjuss, atsaucoties uz mūsu aicinājumu, viesojās arī pie mums Rīgā un Siguldā.

- Jūsu novēlējums db.lv lasītājiem

Esiet pozitīvi un aktīvi!

- Lūdzu, iesakiet kādu kultūras pasākumu, kuru būtu vērts apmeklēt.

Es noteikti ieteiktu apmeklēt Jāņa Lūsēna un Ingusa Pētersona koncertu Romantika.

Informācija par rubriku: Jautājumi visiem šīs rubrikas dalībniekiem ir vienādi. Atbildes dalībnieki sniedz rakstiski.