Piektdienas intervija ar valūtas maiņas uzņēmuma un zelta tirgotāja TAVEX valdes locekli Andri Arhipenko  

Biznesa portāls Db.lv piedāvā piektdienas mini interviju sēriju, kurā kāds no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem sniedz atbildes uz jautājumiem - gan nopietniem, gan arī personīgākiem.

Uz jautājumiem šonedēļ atbild valūtas maiņas uzņēmuma un zelta tirgotāja TAVEX valdes loceklis Andris Arhipenko . «Esam uzņēmums ar lielu pieredzi un know-how jeb zinātību valūtu un dārgmetālu jomā, kas nav raksturīgi visām finanšu iestādēm Latvijā,» viņš uzsver.

- Kāpēc jūs strādājat šajā uzņēmumā/nozarē?

Darbs Tavex ir dzīves aicinājums.

- Kas jūs iepriecina un kas apbēdina, kad raugāties uz jūsu pārstāvēto nozari un Latvijas valsti kopumā?

Mani iepriecina tas, ka Latvijā pamazām pieaug finanšu pratības līmenis valūtas maiņas jomā un ieguldījumu tirgū. Mūsu filiālēs redzam, ka cilvēki arvien biežāk iegādājas vietējo naudu pirms ceļojuma, lai nebūtu rūpju par finanšu lietām atpūtas laikā. Kā arī cilvēki kļūst konservatīvi investīciju jautājumos un izvēlas zeltu kā labu alternatīvu pensiju fondiem vai uzkrājumam bērna nākotnei krājkontos.

Tas, kas demotivē, ir nekvalitatīvu tiesību aktu izdošana, nozares dalībnieku viedokļa un priekšlikumu ignorēšana un neuzklausīšana no valsts iestāžu puses. Tomēr jāatzīst, ka arī šajā jomā ir vērojami uzlabojumi.

Katram, iespējams, kaut reizi dzīvē ir nācies satikt ārstu, kurš ikvienu kaiti ārstē ar antibiotiķiem, bez iedziļināšanās diagnozē un pūlēm palīdzēt ar citām zālēm. Līdzīgu situāciju es saskatu arī mūsu nozarē un valstī kopumā, kad kāda problēma sabiedrībā vai uzņēmējdarbības vidē tiek risināta ar ierobežojumiem, aizliegumiem un administratīvā sloga palielināšanu, neiedziļinoties, kādas tam var būt sekas ilgtermiņā. Rezultātā cieš vienkāršais Latvijas iedzīvotājs.

- Kas jūs iepriecina un kas apbēdina, kad raugāties uz jūsu pārstāvēto uzņēmumu?

Mani iepriecina mūsu komandas darbs, jo mēs esam kā ģimene. Lepojos ar padarīto kopā, esam viens no Latvijas uzņēmējdarbības veiksmes stāstiem un labs piemērs citiem.

- Kas jums ir šā brīža lielākā aktualitāte?

Šī brīža aktualitāte ir jaunās klientu apkalpošanas filiāles atklāšana tirdzniecības centrā Spice Home, kas sakrīt ar Tavex Latvijas pārstāvniecības 15 gadu jubileju.

- Vai jūs un jūsu pārstāvēto uzņēmumu var atrast interneta sociālajos tīklos? Kāpēc jā vai nē?

Jā, mēs esam viegli atrodami Facebook tīklā un apsveram domu uzsākt darbību arī citās sociālajās platformās. Vienlaikus esam konservatīvi attiecībā par komunikācijas veidiem. Uzskatām, ka tikties ar klientu biroja telpās, piemēram, lai sniegtu padziļinātu konsultāciju, ir daudz patīkamāk un kvalitatīvāk nekā izmantot sociālos tīklus šim nolūkam. Neapšaubāmi pasaule strauji pāriet uz elektronisku vidi, tomēr uzskatu, ka arī šajā jomā būs vērojams sava veida downshifting process. Ar laiku komunikācija klātienē kļūs par ekskluzīvu produktu ar augstu pievienoto vērtību.

- Atklājiet savu labāko un sliktāko īpašību?

Uzskatu, ka laba īpašība vienlaikus var būt arī slikta, tas ir atkarīgs no situācijas un apstākļiem, piemēram, labsirdība.

- Ko jūs noteikti tuvāko piecu gadu laikā gribētu sasniegt/izdarīt?

Esmu pārliecināts, ka 5 gadu laikā Tavex kļūs par vienu no spēcīgākajiem uzņēmumiem Latvijā, priekšā ir ļoti daudz izaicinājumu.

- Kas jāņem vērā cilvēkam, kurš vēlas strādāt jūsu pārstāvētajā uzņēmumā?

Esam ekskluzīvi tādā ziņā, ka pieņemam darbā nevis darbiniekus, bet labus cilvēkus, neatkarīgi no viņu zināšanām un darba pieredzes. Mēs paši šos darbiniekus apmācām un ļoti daudz viņos ieguldām. Tādējādi iegūstam saliedētu kolektīvu, kurš dzīvo ar savu darbu un kolēģus uztver kā ģimenes locekļus.



- Pastāstiet par savu ceļu uz pašreizējo amatu un to, kāds bija jūsu pirmais darbs?

Pirms desmit gadiem, beidzot vidusskolu, Tavex kļuva par manu pirmo nopietno darbavietu. Savu karjeru sāku klientu apkalpošanas jomā. Esmu pilnveidojies un audzis profesionāli kopā ar uzņēmumu un 2013. gadā esmu pieņēmis izaicinājumu pievienoties Tavex valdei.

- Kā un kad radies jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un logo?

Uzņēmuma nosaukums Tavex ir radies no mātes uzņēmuma nosaukuma Tavid, kas savukārt ir radies no akcionāra Alara Tamminga iepriekšējā biznesa Tallinas Videocentrs (Tallinna Videokeskus). 1991. gadā dibinātais uzņēmums mantoja videocentra nosaukuma vārdu pirmos burtus, veidojot Tavid. Tavex nosaukums ir Tavid atvasinājums ar daļiņu ex, kas mūsu nozares starptautiskajā praksē ir ļoti izplatīts, tas faktiski ir exchange saīsinājums. Tavex zīmols tiek lietots 7 ES valstīs, kur atrodas mūsu pārstāvniecības, tomēr Igaunijā ir palicis vēsturiskais nosaukums Tavid. Arī Latvijā cilvēki Tavex bieži uztver kā «Tavs Exchange» jeb «Tava valūtas maiņa».



- Vai ir kas tāds, ko jūs nepiedodat darbā vai dzīvē kopumā?

Mūsu darbā svarīgākā vērtība ir uzticēšanās. Ja neuzticies cilvēkam, tad nav iespējams iet kopīgu ceļu. Līdzīgi ir arī dzīvē.

- Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Mūsu uzņēmums ir sociāli ļoti atbildīgs. Par to liecina lielā dzimstība – pēdējo 7 gadu laikā 30 darbinieku kolektīvā ir piedzimuši 23 bērni.

- Vai jums ir kāda īpaša metode, kas palīdz saņemties sarežģītās situācijās? Kāda tā ir?

Sarežģītās situācijās palīdz saņemties ģimenes un kolēģu atbalsts, kā arī humora izjūta. Galvenais ir patiesi ticēt tam, ko tu dari, tad var iztikt arī bez dažādām meditācijām.

- Kas jūs pēdējā laikā ir patiesi pārsteidzis – patīkami vai nepatīkami?



Uzskatu, ka dzīve pati par sevi ir milzīgs pārsteigums. Un visbiežāk patīkams. Katrs cilvēks ar savu dzīves uztveri veido šos pārsteigumus un padara tos par pozitīviem vai otrādi – īpaši negatīviem. Uz dzīvi vienmēr skatos pozitīvi.

- Ja jums gribētu noorganizēt ideālas pusdienas, kādas tās būtu?

Ideālās pusdienas ir tad, kad pats pagatavoju ēdienu savai ģimenei. Visbiežāk tā notiek svētkos –sieva atbild par desertiem, es – par uzkodām un pamatēdienu.

- Kura grāmata/filma/personība ir uz jums atstājusi vislielāko ietekmi – profesionāli un personīgi?

Pēdējā laikā sanāk lasīt vien tiesību aktus, direktīvas vai bērnu pasakas. Šādā literatūrā atrodu līdzības – gan gudrības, gan muļķības, kas atstāj ietekmi uz mani un sabiedrību. Esmu nedaudz noilgojies pēc lasīšanas, tāpēc atvaļinājumā labprāt veltīšu laiku kādai aizraujošai grāmatai.

- Kas jūs iedvesmo un motivē?

Apkārt esošie cilvēki. Ir ļoti svarīgi, lai katra dzīvē būtu cilvēks, kurš iedvesmo un motivē sasniegt arvien jaunus mērķus. Arī manā dzīvē, par laimi, tāds cilvēks ir.

- Kā, jūsuprāt, vislabāk iztērēt loterijā laimētus 10 tūkstošus eiro?

Ja laiks atļautu, tad trešdaļu summas noteikti iztērētu neplānotam atvaļinājumam ar ģimeni, pārējos līdzekļus ieguldītu zeltā un sudrabā, lai naudas vērtība ilgtermiņā nepazūd.

- Kam jūs savā darba ikdienā pievēršat vislielāko uzmanību? Vai jums ir savi īpašie rituāli, darba dienu uzsākot, tās laikā vai to noslēdzot?

Man patīk nākt uz darbu nedaudz pirms darbalaika un sākt dienu virtuvē, kur sagaidu kolēģus ierodamies darbā. Priecājos ar visiem sasveicināties, iedzert kafiju vai tēju un izrunāt jaunumus. Tāds ir mans rīta rituāls.

- Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu smieklīgu/interesantu atgadījumu no dzīves/darba.

Atceros vienu gadījumu, ko uzņēmuma klientu apkalpošanas speciālisti stāsta no paaudzes paaudzē.

Vienā mūsu filiālē atnāca klients ar mērķi pārdot zelta ķēdīti.

Klients bija krieviski runājošs un uzdeva jautājumu krievu valodā:

-Можно ли у вас продать цепочку? (Vai pie jums var pārdot ķēdīti?)

Klientu apkalpošanas speciāliste (latviete), kuras krievu valoda nav plūstoša, pārjautā:

-Вы хотите продать почку? (Jūs vēlaties pārdot nieri?)

Klients:

Нет, пока только цепочку... (Nē, pagaidām tikai ķēdīti...) Kolēģi stāstīja, ka visi klienti, kuri stāvēja rindā, smējās līdz asarām. Tas pats notika arī ar apkalpošanas speciālisti, kad viņa saprata, ko nozīmē viņas jautājums.

- Jūsu novēlējums db.lv lasītājiem.

Pirmkārt, neuztraukties par lietām, kuras nav iespējams ietekmēt. Otrkārt, novēlu visiem, manuprāt, vērtīgāko lietu šajā pasaulē – laiku, kas tiek veltīts tuvajiem cilvēkiem.

- Lūdzu, iesakiet kādu kultūras pasākumu, kuru būtu vērts apmeklēt.

Ļoti iesaku apmeklēt Riga Wine&Champagne Burbuļu parādi, kas katru gadu tiek organizēta martā. Pasākuma apmeklētājiem ir iespēja nogaršot un salīdzināt aptuveni simtu dažādu Francijas Šampaņas reģiona dzirkstošo vīnu, satikt vīnu ražotājus, kuri aizrautīgi stāsta par savu vīnu tapšanas procesu, kā arī saņemt konsultāciju no Latvijas vīnziņiem. Pasākums ir izcils tiem, kuri tikai sāk iepazīt vīna kultūru, kā arī pieredzējušākiem vīna cienītajiem. Tomēr visus simts dzērienus ir gandrīz neiespējami nogaršot vienā apmeklēšanas reizē.



Informācija par rubriku: Jautājumi visiem šīs rubrikas dalībniekiem ir vienādi. Atbildes dalībnieki sniedz rakstiski.