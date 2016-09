Pirmā pusgada laikā Igaunijā viesojušies vairāk nekā 60 000 tūristu no Latvijas

Arī šogad Igaunija saglabājusi savas pozīcijas kā viens no populārākajiem Latvijas tūristu galamērķiem. Šā gada pirmajos sešos mēnešos Igaunija uzņēmusi vairāk nekā 60 tūkstošus viesu no Latvijas.

Latvijas iedzīvotāji kā Igaunijas tuvākie kaimiņi līdz ar Krievijas un Somijas iedzīvotājiem ir viena no galvenajām Igaunijas tūrisma mērķa grupām. Kopumā no šā gada janvāra līdz jūnijam Igaunijā paviesojušies 61 610 Latvijas tūristi.* Salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 2015. gadā ievērojami palielinājies gan atbraucēju skaits (16 %), gan arī to tūristu skaits, kuri Igaunijā pārlaiž vismaz vienu nakti (11 %).

«Latvijas iedzīvotāji no jauna atklājuši Pērnavu – vasarā par galveno galamērķi ģimenēm ar bērniem kļuvis tematiskais parks Lotes zeme, bet klusajā sezonā turp dodas tie, kas vēlas nodoties relaksācijai kādā no SPA centriem,» komentē Igaunijas Tūrisma padomes direktors Tarmo Mutso.

Aizvien populārs Latvijas tūristu galamērķis ir galvaspilsēta Tallina un studentu pilsēta Tartu. Tūristi, kuri palikuši arī pa nakti, tur ieradušies attiecīgi par 6% un par 4% biežāk. Tomēr visstraujāko latviešu tūristu pieplūdumu piedzīvojusi Pērnava.

*Statistika apkopota, balstoties uz viesnīcu, viesu namu un cita veida naktsmītņu sniegto informāciju.