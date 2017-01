Tas, kas nogalināja kabatlakatiņu

Kleenex vēsture ir pilna patīkamu nejaušību, ko mīkstais puņķpapīrs ir mācējis izmantot savā labā.

Nav, nav papīra mutautiņi Kleenex ne tuvu tik seksīgi kā Smirnoff vai Hugo Boss, bet pasaules labāko zīmolu sarakstā šiem diviem spožajiem zīmoliem pa vidu vēl 2015. gadā atradās arī – teiksim kā ir – mīkstais puņķpapīra zīmols. 95. vietā! Pērn tas gan ir izkritis no šī glancētā un adrenalīnpilnā simtnieka. Taču tas jau nenozīmē, ka tas ir pazudis uz neatgriešanos. Tas vēl joprojām ir viens no spēcīgākajiem plaša, un ar to domājot, globāli plaša, patēriņa produktu zīmoliem. Liela iespējamība, ka tieši tagad tu, lasītāj, vai kāds tavā tuvākajā apkārtnē noslauka savu pilošo degunu šajā pirms gandrīz simts gadiem radītajā praktiskajā inovācijā.

Kleenex ir pirmais komerciālais vienreizējās lietošanas mutautiņu zīmols, kas pieder Kimberly-Clark Worldwide korporācijai, un zem tā atrodami ne tikai punķpapīri, bet arī tualetes papīrs, vienreizējie virtuves dvieļi, vienreizējās autiņbiksītes un tamponi. Tā produktus ražo 30 valstīs, bet pārdod vairāk nekā 170 valstīs. Dažās no tām šo zīmolu ir piemeklējis pamperliktenis – tas ir tik familiārs, ka kleenex nu vienkārši apzīmē jebkuru mutautiņu.

Savukārt tālajā 1924. gadā droši vien pat vistrakākajam optimistam tas nerādījās sapņos, jo Kleenex tika radīts aiz nepieciešamības, aiz vajadzības kaut kā utilizēt nepārdotos Kotex kalnus. Taču sākumā bija Pirmais Pasaules karš un Kimberly-Clark, kas radīja kreppapīram līdzīgu papīru, kas lieliski izmantojams kokvilnas vietā pārsējiem, kā filtri gāzmaskās un citām tolaik praktiskām vajadzībām. Karš beidzās, bet superuzsūcošā papīra krājumi ne. Ko darīt? Kāds zinošs cilvēks pačukstēja kompānijai, ka kara laikā māsiņas šo papīru esot izmantojušas kā … nu, jūs saprotat... Tā dzima Kotex. Tomēr pasaule tam nebija gatava.

Tā nu pēc pāris gadiem pūļu, kompānija steidza domāt, ko vēl iesākt ar šo papīru. Vienā no eksperimentiem Kotex pat tika burtiski gludināts, iegūstot plānas papīra salvetes. Tā 1924. gadā radās Kleenex. Taču vēl joprojām ne kā vienreizējie mutautiņi.

