Uzņēmēji lej laimi: !Mooz radošais direktors Ēriks Stendzenieks

Cilvēki jau izsenis vēlējušies caur atslēgas caurumu ielūkoties nākotnē, un labākais laiks, kad to darīt, ir brīdis, kad gads tuvojas savai mijai.

Dienas Bizness aicināja dažādu nozaru uzņēmējus izliet laimi, lai pēc tam izteiktu minējumu par gaidāmo gadu, kā arī teikt savu vēlējumu Latvijai.

Nepazaudēt cilvēcību

Ēriks Stendzenieks, reklāmas aģentūras !Mooz radošais direktors:

Izlietajā laimē saskatu pirti ar stāvu jumtu. Tātad – lēkšanu no karsta aukstā un otrādi. Vēl tā ir bulta. Kā zināms, bultu var pagriezt jebkurā virzienā, bet es instinktīvi to virzu ieslīpi uz augšu. Aplūkojot izlieto laimi no otras puses, ir saskatāms zilonis ar divām ausīm un snuķi. Es pieļauju, ka tas simbolizē valsts pārvaldi, kas varētu augt nevis izmēru, bet efektivitātes un atbildības ziņā.

Valstij un savai nozarei novēlu mazāk izturēties pret patērētāju kā bezpersonisku algoritmu, bet vairāk ņemt vērā biznesa cilvēcisko komponenti. Lai kā arī nebūtu – aiz ikviena ilgtspējīga pakalpojuma vai produkta stāv lielāka ideja, kādēļ civilizācija to radījusi un kāpēc pasaule balso par to ar savu naudu. Skaitļi arī ir svarīgi, bet es novēlu vairāk cilvēcības un personiskuma.