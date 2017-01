Viens peldēšanas centrs noderētu

Valstī peldbaseinu skaits ir nepietiekams, to būvniecībai trūkst sasaistes ar valsts sporta infrastruktūras attīstības politiku

Tā DB norāda Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) prezidents Aivars Platonovs, akcentējot, ka Latvijā ir mazāk par 40 peldbaseiniem, no tiem lielākā daļa Rīgā un tās rajonā. Galvaspilsētā ir trīs 50 metru garu celiņu peldbaseini, kas ir arī vienīgie tāda tipa objekti valstī, - Ķīpsalā, Elektrum Olimpiskajā centrā un ASK sporta klubā.

«Gan no iedzīvotāju interešu, gan no peldēšanas sporta attīstības viedokļa ar to ir par maz,» vērtē A.Platonovs. Viņš piebilst, ka sacensību prasībām atbilst tikai Ķīpsalas baseins - vienīgais ar astoņiem celiņiem un pietiekamām tribīnēm. Bet arī tas tikai daļēji pielāgojams mūsdienu sporta baseinu normām. A.Platonovam ir skumji noskatīties, ka, piemēram, Jelgavas specializētā peldēšanas skola, kas ir viena no lielākajām Latvijā un sagatavojusi olimpisko spēļu dalībniekus, joprojām trenējas Latvijas Lauksaimniecības universitātes peldbaseinā, kas savu atklāšanu piedzīvoja 1966. gadā. «Neiedomājami, ka pilsētā ar ap 60 000 iedzīvotāju un ļoti spēcīgām peldēšanas sporta tradīcijām jāsamierinās ar 50 gadus vecu padomju arhitektūras pieminekli. Līdzīga situācija ir Jūrmalā - pilsētā ar lielu iedzīvotāju skaitu joprojām nav pieklājīga peldbaseina,» teic A.Platonovs.

