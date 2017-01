«Domāju, ka cilvēki līdz galam nespēj novērtēt veselības nozīmi. Viņi ir gatavi daudz vairāk tērēt dzīvokļiem un automašīnām, nevis investēt savā veselībā un veikt nepieciešamās preventīvās darbības,» intervijā laikrakstam Dienas Bizness saka SIA PharmIdea, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis.

«Veselīga dzīves veida pamatā ir ēšana, fiziskās aktivitātes, sevis izglītošana un trenēšana, lai varētu tikt galā ar ikdienas stresu. Visas sensācijas veido negatīvā informācija. Ja pieņem, ka informācijas lauks ir baseins, mēs katru dienu peldam cauri baseinam, kas ir pilns ar mēsliem. Tāpēc ir jāspēj atbrīvoties no dienas laikā uzkrātās negatīvās informācijas, no stresa, kas beigās rezultējas psihosomātiskajās slimībās, kuņģa čūlā vai paaugstinātā asinsspiedienā. Attīstītajās pasaules valstīs cilvēki daudz vairāk pievērš uzmanību ne tikai savai veselībai, bet arī sevis sakārtošanai ikdienā. Tāpēc viņi ir veselīgāki, dzīvo ilgāk. Arī vēzis tur visbiežāk ir hroniska slimība, šie slimnieki strādā un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi,» skaidro V. Skrīvelis.

Vaicāts, kā pats tiek galā ar stresu, viņš atbild: «Netieku. (Smejas.) No rītiem cenšos veltīt stundu sev, pavingrot un pameditēt. Vakarā cenšos padomāt, kas ir tās trīs labās lietas, kuras ar mani šajā dienā ir notikušas. Protams, prātā nāk dažādas domas – tas man nesanāca, to es neizdarīju, kāds pateica ko tādu, kas man nepatika. Šajā ziņā cenšos sevi disciplinēt. Darba duna paņem daudz resursu, bet mājās ir divi mazi bērni, kuriem cenšos veltīt iespējami daudz laika, un kuri palīdz atslēgties no problēmām.»

