Latvijas produktu noiets Emirātos ir uz pareizajām sliedēm; nākamais izaicinājums ir investīciju piesaiste Latvijai, intervijā DB saka bijuatvijas diplomāts Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) Rūdolfs Brēmanis, kurš tagad ir kļuvis par Middle East Latvia Holding valdes priekšsēdētāju, lai privātajā sektorā turpinātu to, ko ir panācis kā amatpersona.

Fragments no intervijas:

Pirms trijiem gadiem un pirms došanās uz AAE jūs DB sacījāt, ka Latvijas uzņēmēji ir pārāk atturīgi diplomātijas resursu izmantošanā. (19.12.2013.) Vai starplaikā kaut kas ir mainījies?

Tieši par Emirātiem runājot, es teiktu, ka uzņēmēji ir malači, jo pirmajā gadā, kad tur vēl nebija Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības, mūs gāza riņķī. Tagad, kad ar uzņēmējiem profesionāli strādā LIAA, vēstniecības ekonomisko attiecību slogs ir mazāks. Šai aktivitātei ir praktisks iznākums tirdzniecības izaugsmē.

Tie skaitļi gan mūsu attiecības ataino aptuveni, jo daudz kas ir vēl procesā, kā var spriest gan pēc latviešu līdzdalības izstādēs tai reģionā, gan pēc Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa šā mēneša vizītes popularitātes uzņēmēju vidū. Izmantojot izdevību, gribu vēl pēdējā brīdī norādīt, ka iespēja piedalīties šai tirdzniecības misijā aizvien ir atvērta, kaut arī līdz šim līdzdalībai ir atsaukušies vairāki desmiti uzņēmēju.

Par Emirātu un Latvijas tirdzniecības attiecībām esmu ļoti pārliecināts – tur viss ir ievirzīts pareizajā gultnē, un latviešu produkti Carrefour lielveikalu ķēdēs jau ir un būs vēl vairāk. Ir arī bērnu biezenītis Rūdolfs. (Smejas.) ]

Var izmantot kā vizītkarti.

Gandrīz. Es jau arābiem saku, ka tā ir sakritība – ka tam nav sakara ar mani. Tā kā Latvijas produkti tur ir iegājuši klasiskā veidā – piedaloties izstādēs, uzturot attiecības un slēdzot līgumus, un ar tirdzniecību viss būs kārtībā.

Tas, kur viss nav kārtībā, saistās ar to, kāpēc arī es esmu spēris šādu soli – aizgājis no diplomātiskā dienesta pēc 13 gadiem.

Vai varat to paskaidrot? Jo šķiet, ka esat panācis savu – ka ir jāatver vēstniecība AAE, pats to izdarījāt, acīmredzot būsit pielicis roku pie AAE vēstniecības atvēršanas Rīgā, un tagad, kad viss it kā notiek un varbūt ir pat izšķirīgs brīdis, paejat no tā visa malā.

Jā un nē. Jā, es gandrīz trīs gadus vadīju vēstniecību, un mana aiziešana sakrita ar AAE vēstniecības oficiālo atklāšanu. Tomēr – nē, tā nav paiešana malā, bet gluži pretēji. Jā, es izkārtoju attīstības gaitu līdz šim, bet tagad ir nākamais posms, un ir nepieciešams kāds, kas to paņem un īsteno. Es sevi redzu šai pozīcijā, un kā diplomāts es to nevarētu ne darīt, ne izdarīt.

Arābi nāk šeit, un ne vien vēstniecības, bet arī biznesa formātā, tomēr tas nenozīmē, ka šeit ir tā viegli atbraukt un atnākt, un viss tev notiks. Te nav Londona, Parīze vai Berlīne. Lai viss pareizi notiktu un ārvalstu biznesa interesei Latvijā būtu sekmes, ir vajadzīgs kāds, kurš saprot, kā tas šeit notiek, un to vada. Diemžēl es esmu redzējis, kā tas nenotiek, tāpēc arī arābu sagādātā iespēja var nenotikt, un to nu es negribētu. Ir vajadzīga precīza un gudra pieeja un cilvēki, kam uzticas.





