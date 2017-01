Uzņēmējdarbības vidi Latvijā grib uzlabot ar elektroniskiem dokumentiem, valsts paklapojumiem angļu valodā, īsākiem saskaņošanas termiņiem būvniecībā, investoru tiesību aizsardzību un arī reinvestētās peļņas nodokļa atlaid, otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

To paredz Ministru kabineta komitejā izskatītais Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātais Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna projekts. Tajā kopumā ietverti 48 pasākumi, kuru izpildes termiņi ir viens līdz trīs gadi. Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns tiek sagatavots un apstiprināts valdībā jau kopš 1999. gada, un līdz šim ir ieviests vairāk nekā 520 pasākumu.

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens skaidroja, ka plāns ir sadalīts vairākās darbības jomās, kas atspoguļo galvenos valsts ekonomiku veidojošos elementus – uzņēmējdarbības uzsākšana un izbeigšana, nekustamā īpašuma reģistrācija, investoru tiesību aizsardzība, līgumsaistību izpilde, nodarbinātība, e-pakalpojumi, elektrības pieslēgumi, grāmatvedība un nodokļi. Ministrs arī skaidroja, ka patlaban Latvija virzās uz tā saukto vidēju ienākumu slazdu, tāpēc nepieciešams pārstrukturizēt ekonomiku. Minēto iemeslu dēļ ir izvirzīti mērķi celt produktivitāti (no 43% 2015. g. līdz 50% 2019. g. no ES vidējā), eksporta īpatsvaru tautsaimniecībā (no 58% līdz 62% no IKP), sekmēt investīciju pieaugumu (no 2,5% līdz 7,5% ik gadu), kā arī iedzīvotāju (vecumā no 24 līdz 64 gadiem) iesaistīšanos tālākizglītībā (no 5,5% līdz 12%).

Visu rakstu Biznesa vidi uzlabos ar īsākiem termiņiem lasiet otrdienas, 24.janvāra laikrakstā Dienas Bizness!