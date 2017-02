Deputātu Kaimiņu vaino fiktīvā nodarbināšanā

Mikrouzņēmuma Al De Media īpašnieks Linards Kālis, kurš vairākus gadus strādājis pie Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa (KPV LV), apgalvo, ka deputāta uzdevumā fiktīvi nodarbinājis vairākus cilvēkus, vēsta LTV raidījums de facto.

Iesniegumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) Kālis arī raksta, ka daļu no saņemtās algas devis deputātam atpakaļ skaidrā naudā. To raidījumam sacījusi vēl kāda persona, kas saņēmusi naudu no Kaimiņa.

Savukārt Kaimiņš noliedz, ka būtu saņēmis nedeklarētus ieņēmumus. Arī neatzīst, ka būtu devis norādījumus par darbiniekiem un algām.

Kaimiņš stāsta, ka mikrouzņēmumā Al De Media, kurā viņš nav bijis ne īpašnieks, ne vadītājs, darbinieki tiešām strādājuši viņa labā saistībā ar raidījuma Suņu būda veidošanu.

«Norādījums, [cik kuram maksāt], tas ir jūsu interpretējums. No manas puses tas ir ieteikums, cik cilvēkam vajadzētu maksāt par izdarīto darbu,» raidījumam teica deputāts.

KNAB Kāļa iesniegumu pārsūtīja Valsts policijas priekšniekam Intam Ķuzim, rakstot, ka «ziņas nesatur informāciju, kas liecinātu par koruptīviem darījumiem».

Arī policija uzskatīja, ka lieta nav tās kompetencē. Policija pārsūtīja iesniegumu Valsts darba inspekcijai, kas likuma pārkāpumus nekonstatēja, un Valsts ieņēmumu dienestam, kas atteicies Kāli informēt par rīcību, jo nedrīkst runāt par konkrētiem nodokļu maksātājiem.

Kā norāda de facto, ja iesniegumā minētais ir patiesība, tad prātā nāk divi iemesli, kādēļ šāda naudas atdošana caur citu firmu varētu būt notikusi. Kaimiņš kā deputāts nedrīkst strādāt un saņemt algu savā uzņēmumā, taču deputātam nav liegts no Suņu būdas izņemt dividendes, bet tad viņam būtu jāmaksā 15% peļņas nodoklis, kamēr mikrouzņēmumā nodoklis līdz šim gadam bija 9%.

Otrs iemesls, pēc raidījuma domām, ir tāds, ka Kaimiņš, iespējams, negrib radīt liekus jautājumus, no kurienes saņemta nauda Suņu būdas veidošanai.

Kaimiņš sarunā ar raidījumu piesaucis noslēgtos reklāmas līgumus, bet bez ilggadējā sponsora alkohola tirgotāja Spirits&Wine citus partnerus nav minējis.

Suņu būdas mājaslapā tiek reklamēti raksti portālā bnn.lv. Portāla investors ir Austrijā reģistrēts uzņēmums Baltic News Network, kam savukārt Latvijā pieder uzņēmums Media Support. Tā vadītājs iepriekš bija Ventspils mēra Aivara Lemberga oponenta, Šveices advokāta Rudolfa Meroni kontrolētajos uzņēmumos vadošos amatos strādājošais Edgars Ciniņš, bet tagad Media Support vada Meroni uzticamības persona Aivars Gobiņš.

Kaimiņš nav atklājis, uz kādiem nosacījumiem sadarbojas ar Media Support, jo tas esot komercnoslēpums. Savukārt Gobiņš teicis, ka Meroni kontrolētajiem uzņēmumiem neesot nekāda sadarbība ar Kaimiņu un Suņu būdu, bet viņi augstu vērtē deputāta cīņu.

Kaimiņš vēl pirms raidījuma pārraidīšanas ēterā sociālajā tīklā Facebook publicējis ierakstu, kur apgalvo, ka neslavu viņam mēģina celt bijušais Suņu būdas producents Kaspars Upacieris jeb Ufo, kurš tagad ir Latvijas Gāzes sabiedrisko attiecību speciālists, un par Neo sevi dēvējošais informācijas tehnoloģiju speciālists Ilmārs Poikāns, kurš kop ar Kaimiņu piedalījās partijas KPV LV dibināšanā. Kāli viņš nodēvējis par «aizvainotu puiku».

«Tie [Kāļa] iesniegumi nav redzējuši virzību, jo nekā tur nav. KPV LV lai dauza, jo vairāk dauzīs, jo vairāk augs reitingi,» raksta deputāts.