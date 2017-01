Sievietēm bieži vien ir vainas sajūta, ka varētu darīt lietas labāk, arī es, kad esmu darbā, visu laiku domāju par bērniem, savukārt mājās domāju par darbu, Dienas Biznesa rīkotajā konferencē Sieviete uzņēmējdarbībā – izaicinājumi un iespējas sacīja privātskolu ķēdes (Latvijā un Lietuvā) dibinātāja un izpilddirektore Austeja Landsbergiene.

«Aizvien biežāk ikdienā mēs strādājam ilgāk, un ar tehnoloģijām esam sasniedzami visu laiku,» teica eksperte.

«Ja mums patīk tas, ko mēs darām, tad nedalām, vai tas ir darbs vai dzīve. Svētdienā dodos uz darbu ar prieku. Protams, mani darbinieki, kas saņem epastus no manis svētdienā, diez vai ir apmierināti,» viņa uzsver.

«Kad es dibināju savu pirmo pirmsskolu, es nemitīgi pārvietojos uz dažādām pasaules valstīm – divas nedēļas dzīvoju Briselē, divas - Viļņā, tajā pašā laikā vēl zīdīju bērnu un studēju, un ceļoju kopā ar bērnu,» viņa stāsta.

«Reiz satiku sievieti, kas teica, ka uzņēmusies pārāk daudz. Prasīju, kas viņai ir par pienākumiem, viņa teica: Man ir darbs. Tajā pašā laikā man bija četri bērni, bizness un nācās ceļot. Līdz ar to varu teikt, ka, ja esam ko nolēmuši, tad mums vienmēr pietiks laika un resursu to izdarīt, vienmēr pietiks cilvēku, kas palīdzēs. Lietas netiek izdarītas, ja mēs gaidām, kad tās tiks izdarītas, tātad jāmaina attieksme. Vēl jāpalaiž garām vainas apziņa. Ir labas dienas, ir sliktas dienas un ir lietas ko nevar mainīt, tās vienkārši jāpieņem – nepametīsim taču darbu tikai tādēļ, ka gadījusies slikta diena,» viņa uzsvēra.

Ja man ir maz laika, tad nepārceļu to uz citu brīdi, jo tas nozīmē, ka es to neizdarīšu nekad. Lietas ir jāizdara uzreiz. Ja kaut kas attur no sapņu īstenošanas un tas ir tikai zvans, tad paceliet klausuli. Ja to izdarīsiet, zināsiet, kāds ir rezultāts.

Nav tādas lietas kā ģimenes un darba balansa, viņa noslēgumā uzsvēra.