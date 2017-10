FOTO: Sajust Latvijas dizaina pulsu

Tā DB atzīst Latvijas Dizaineru savienības (LDS) priekšsēdētājs Andrejs Broks. «Šogad gan profesionālajam, gan skolu konkursam Gada balva dizainā ir iesniegti 106 pieteikumi. Tas ir nedaudz mazāk nekā pagājušajā gadā, taču šogad izvērtēšanai tika pieņemti darbi tikai mēbeļu un interjera dizainā, bet rūpniecisko dizainu tika nolemts analizēt reizi divos gados, lai būtu lielāks laika sprīdis, kad labajiem darbiem uzkrāties,» skaidro A. Broks. Šī gada pieteikumu aktivitāti viņš vērtē kā vidēju, tomēr tie ir kvalitatīvi. Žūrija piecu cilvēku sastāvā kā ik gadus vērtēja iesniegto konkursantu darbu komerciālo vērtību, atbilstību tirgus prasībām, kā arī māksliniecisko pienesumu.

Šajā nedēļas nogalē visu balvas pretendentu darbi, kas izturējuši divas konkursa atlases kārtas, būs skatāmi izstādē Dizaina sala (Design Isle), kur satiksies dizaineri, nozares profesionāļi un gala patērētāji. Izstādē piedalās 205 dalībnieki, no kuriem 93 ir Latvijas Dizaineru savienības konkursanti, bet pārējie ir uzņēmumi, dizaineri, mākslinieki, kuri izstādē prezentē savu produkciju. «Ik gadu interese par izstādi Dizaina sala no kaimiņvalstīm palielinās, un šogad procentuāli ārvalstu dalībnieku skaits sasniedz 40%, plaši tiks pārstāvēts Baltijas dizains. Izstādei šis būs piektais gads, un ar katru gadu tās atpazīstamība ir tikai augusi, dalībnieki to novērtē gan kā labu tikšanās vietu ar citiem nozares profesionāļiem, gan gala patērētājiem,» atzīst izstādes Dizaina sala projektu menedžeris Oskars Zaļkalniņš. 2015.gadā izstādi apskatīja 22 tūkstoši apmeklētāju, bet pērn - 21 tūkstotis. Izstādes organizatori prognozē, ka šajā nedēļas nogalē Ķīpsalas izstāžu zālē viesosies līdz 23 tūkst. interesentu. Apmeklētāju statistika ir cieši saistīta ar paralēli notiekošo izstādi Baltic Furniture, kurā piedalās 150 dalībnieku.

Fotogalerijā var aplūkot dažus no pretendentiem kategorijās Lietu dizains un Interjera dizains!



