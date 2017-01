Futbola spēļu sarunāšanas lietā policija lūgusi uzsākt kriminālvajāšanu pret divām personām

Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu 2014. gada nogalē uzsāktā kriminālprocesa ietvaros, kurā aizdomās par futbola spēļu rezultātu manipulāciju mantkārīgos nolūkos tika aizturētas vairākas personas. Lieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret divām personām – 1966. un 1983. gadā dzimušiem vīriešiem.

Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde (ONAP) lūgusi uzsākt kriminālvajāšanu pret minētajām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, kā arī par piesavināšanos lielā apmērā. Ņemot vērā, ka rezultātu manipulācijas brīdī Latvijā nebija ieviesta kriminālatbildība par manipulācijām ar sporta sacensībām, citi noziedzīgi nodarījumi konkrētajā gadījumā netika konstatēti.

ONAP veiktajā izmeklēšanā konstatējusi, ka abas personas, kuras agrāk bijušas saistītas ar Daugavpils futbola klubu Daugava, no futbola spēļu manipulācijas rezultātā sporta totalizatoros iegūtās naudas, iespējams, nav nomaksājušas nodokļus lielā apmērā – gandrīz 48 tūkstošus eiro. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka 1966. un 1983. gadā dzimušie vīrieši, visticamāk, piesavinājušies kluba naudu 284 tūkstošu eiro apmērā. Šo naudu futbola klubs Daugava bija saņēmis no Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA).

Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem. Savukārt par piesavināšanos lielā apmērā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Krimināllikums no 2016. gada 1.marta paredz kriminālatbildību par manipulācijām ar sporta organizācijas rīkotām sporta sacensībām, paredzot sodu atkarībā no nodarījuma smaguma. Piemēram, ja manipulācijas veiktas lielā apmērā vai organizētā grupā, personām, kas to veikušas, var draudēt pat brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem. Uz konkrētajām personām minētā norma nav attiecināma, jo viņi savas darbības veikuši vēl pirms minētās normas ieviešanas.