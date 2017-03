Baltijas valstīs pērn īstenots lielākais uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumu skaits reģionā pēdējo desmit gadu laikā; Igaunija uzrāda strauju kāpumu

Tā liecina zvērinātu advokātu biroja Ellex un izpētes organizācijas Mergermarket veiktais ikgadējais pētījums par uzņēmumu iegādi un apvienošanos (M&A) Baltijas valstīs. Ja 2006. gadā šo darījumu kopējais skaits bija 32, tad pērn tie bija 63, kas ir arī vairāk nekā 2015. gadā, kad darījumu skaits sasniedz 51. Jāatgādina, ka 2015. gadā bija vērojams kritums uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumos visās Baltijas valstīs, savukārt 2016. gads tika prognozēts pozitīvi. Kā redzams, prognozes ir piepildījušās. Eiropas Komisija paredz, ka M&A aktivitāšu jomā arī 2017. gadam ir pozitīva attīstības tendence un visās trīs valstīs sagaidāms iekšzemes kopprodukta pieaugums. Eksperti uzsver, ka pirkšanas un pārdošanas darījumu apjoms ir viens no rādītājiem, kas liecina par ekonomiskās aktivitātes palielināšanos valstī.

Dati rāda, ka pērn 52% no kopējā darījumu skaita notikuši Igaunijā, 30% – Lietuvā, bet 18% – pie mums Latvijā. Līdz ar to ir diezgan krasi mainījusies situācija, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Proti, 2015. gadā 44% no kopējā darījumu skaita notika Lietuvā, 30% –Latvijā, bet 26% – Igaunijā. Igaunijā darījumu skaits ir audzis uz pusi.

Visu rakstu Igaunija izraujas priekšgalā lasiet 28. marta laikrakstā Dienas Bizness.