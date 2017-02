Īpašā konferencē spriedīs par stratēģiskās domāšanas lomu un iespējām aktuālo problēmu risināšanā valsts un biznesa sfērā

Šā gada 3.martā Rīgā, LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā, notiks starptautiska konference Stratēģiskā domāšana. Radoši valstij un biznesam, kurā pulcēsies dažādu nozaru speciālisti un eksperti.

Konferences saturiskais ietvars veidots tā, lai sniegtu plašu un daudzpusīgu ieskatu par to, kas ir stratēģiskā domāšana, kā to efektīvi izmantot biznesa un valstiski svarīgu mērķu sasniegšanai. Konferencē tiks apskatīta arī problēmu risināšana no radošā skatupunkta – ko valsts un bizness var mācīties no kultūras, mākslas un sporta disciplīnām.

«Ar konferences starpniecību mēs vēlamies mudināt domāt plašāk, skatīties tālāk un būt drosmīgākiem lēmumos,» saka komunikācijas eksperte un konferences Stratēģiskā domāšana. Radoši valstij un biznesam organizatore Antra Bork-Ržečicka.

Kā vienu no lielākajām konferences vērtībām konferences organizatori akcentē daudzpusīgu, augsti profesionālu un pieredzējušu vietējā un starptautiskā līmeņa lektoru dalību. Šā gada konferencē uzstāsies bijušais ASV lielākā Latīņamerikāņu noziedzīgā grupējuma līderis, šobrīd starptautiski atzīts pārmaiņu vadības eksperts un sociālais provokators Antonio Fenandezs (Antonio Fenrnandez), stratēģiju un līderības koučs Tomass Bote (Thomas Botje), kiberdrošības stratēģis Alans Bjerre (Allan Bjerre), Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš, viens no Baltijas vadošajiem digitālā mārketinga ekspertiem Tomas Nemura, Olga Kotova - pirmā sieviete Baltijā, kas uzkāpa Everestā, un daudzi citi.

Starptautiskā konference Stratēģiskā domāšana. Radoši valstij un biznesam notiks šā gada 3.martā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas iela 1), vienkopus pulcējot teju 350 uzņēmumu vadītājus, valsts institūciju viedokļu līderus un komunikācijas nozares profesionāļus ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm.

Ikviens interesents var reģistrēties konferencei tiešsaistē miitandlinks.com. Tur arī iespējams iegūt plašāku informāciju par konferenci.

Konferences tēma katru gadu atšķiras, tādējādi ļauj sekot globālajām aktualitātēm, spēj sniegt ieskatu problēmu risināšanā, ieskicē nākotnes tendences un izaicinājumus, kā arī padziļināti apskata konkrētus problēmjautājumus. 2016.gadā par konferences galveno tēmu tika izvēlēta kritiskā domāšana, savukārt šogad organizatori attīsta pērn aizsākto.

Konference Stratēģiskā domāšana. Radoši valstij un biznesam notiek gada komunikācijas nozares notikuma Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2017 ietvaros. Pasākumu rīko Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāciju asociācija (LSAKA), Komunikācijas aģentūra/ Edelman Affiliate un Public ID Group.

Informatīvie partneri – Dienas Bizness un JCDexaux. Akadēmiskais partneris Latvijas Universitāte.