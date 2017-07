No jūlija atveras administratoru brīvais tirgus tiesiskās aizsardzības procesos, kuros kreditori varēs iecelt savas uzticības personas

Pērnā gada nogalē Saeimā akceptētie grozījumi Maksātnespējas likumā paredz, ka no šā gada 1. jūlija par tiesiskās aizsardzības tiesiskā procesa uzraugu kreditori varēs nozīmēt ne tikai administratorus, bet arī advokātus, revidentus – savas jomas profesionāļus, kas ļautu grūtībās nonākušo uzņēmumu reanimēt. Jāņem vērā, ka kreditoru vairākumam būs tiesības jebkurā brīdī mainīt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu.

Gaida pionierus

Pašlaik gan aptaujātie ir piesardzīgi savās prognozēs par to, kā šis jauninājums darbosies. «Ar interesi sekošu līdzi pirmajiem tiesiskās aizsardzības procesiem, kas tiks īstenoti, izmantojot jauno iespēju,» diplomātiski komentē Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš. Vairāki DB aptaujātie uzņēmēji uzskata, ka šo ideju varēs vērtēt pēc tam, kad tā būs darbojusies kādu laiku un varēs novērtēt tās darbības rezultātus. «Pieļauju, ka būs apjukuma brīdis,» drosmīgi prognozē Latvijas Komercbanku asociācijas padomnieks Kazimirs Šļakota. Jāņem vērā, ka par šo ieceri arī ir skeptisks viedoklis. «Šaubos, vai tas darbosies. Drīzāk tas būs savdabīgs pilotprojekts. Pastāv vairāki riski attiecībā uz uzrauga (administratora) iecelšanu, piemēram, situācijās, kad šī persona pati nolems atkāpties no administratora amata vai arī no tā viņu atcels tiesa,» skeptisks ir Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes loceklis Kaspars Novicāns.

