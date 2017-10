Latvijas komandai WorldSkills 2017 konkursā trīs medaļas par izcilību

Par izcilu sniegumu konkursā medaļas saņēma skatlogu noformētāja Linda Vilka no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas, elektrisko instalāciju tehniķis Andis Lācis no Rīgas Valsts tehnikuma un grafiskā dizainere Katrīna Elizabete Sīle no Rīgas Valsts tehnikuma, kura par labāko sniegumu valsts komandā ieguva arī titulu Best of Nation.Ekselences balvas saņēma konkursanti, kuri 799 punktu vērtējuma skalā ieguvuši vismaz 700. Valstu kopvērtējumā Latvijai ir 25. labākais komandas rezultāts, atstājot aiz sevis tādas valstis kā Somija, Vācija, Ungārija, Nīderlande, Horvātija, Īrija, Beļģija, Zviedrija, Norvēģija u.c.

WorldSkills 2017 konkurss ir uzskatāms par līdz šim vērienīgāko tā pastāvēšanas vēsturē. Tas pirmo reizi norisinājās Tuvajos Austrumos, Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos no 14. līdz 19. oktobrim. Četru dienu garumā astoņi jaunieši no Latvijas tajā prezentēja savas prasmes 1300 dalībnieku konkurencē.

Konkursa laikā notika arī starptautiskās organizācijas WorldSkills Europe prezidenta vēlēšanas, kurās dalībvalstis vienbalsīgi par prezidenti nākamajiem četriem gadiem ievēlēja Latvijas pārstāvi - Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Ditu Traidās.

WorldSkills jauno profesionāļu konkurss notiek katru otro gadu un mijas ar Eiropas mēroga profesionālās meistarības konkursu EuroSkills. Latvijas komanda WorldSkills pirmo reizi piedalījās 2011. gadā. Pašlaik WorldSkills International organizācijā ir 77 dalībvalstis no visas pasaules. Katru dalībvalsti organizācijā pārstāv tikai viena valsts deleģēta institūcija, un Latvijā tā ir VIAA.